Son Dakika Haberleri: Meb, 200 Milli Sporcuyu "Sözleşmeli Öğretmen" Atayacak

Meb, 200 Milli Sporcuyu "Sözleşmeli Öğretmen" Atayacak

28 dakika önce

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 200 milli sporcu 1 Şubat 2019'da beden eğitimi branşında sözleşmeli öğretmen olarak atanacak.

Meb, 200 Milli Sporcuyu
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 200 milli sporcu 1 Şubat 2019'da beden eğitimi branşında sözleşmeli öğretmen olarak atanacak.

MEB'in internet sitesinden yayımlanan duyuruda, milli sporcuların "beden eğitimi" alanında sözleşmeli öğretmen olarak 2019 yılında atanmasına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, başvuracak milli sporcularda olimpiyat, paralimpik, dünya üniversiteler arası spor oyunları ve Akdeniz oyunları gibi yarışmalarda ilk 3 dereceye girme şartı aranacak.

Söz konusu yarışmalarda takım sporlarında en az 10 kez Türkiye'yi temsil ederek "milli sporcu" belgesi alınmış olması gerekecek.

Başvurular, "http://personel.meb.gov.tr" adresindeki "milli sporcuların ataması" linkinden elektronik başvuru formu doldurularak takvimde belirtilen sürelerde yapılacak.

Başvurmak isteyenler, "beden eğitimi" alanında ilan edilen eğitim kurumları arasından 20 eğitim kurumunu tercih edebilecek.

Başvurular 23-29 Ocak 2019'da alınacak ve atamalar 1 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:59 Kaynak: AA

meb, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Münbiç'in Arimah Bölgesinde Görülen Rejim Güçleri İçin Milli Savunma Bakanlığından Açıklama Geldi Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle 11 İlde Eğitime Ara Verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pirim Müjdesi İşverenleri Heyecanlandırdı Sadece Ağaç Dalları Kullanarak Ev Yapan Adam, Görenleri Şaşırttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 23:27:12. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meb, 200 Milli Sporcuyu "Sözleşmeli Öğretmen" Atayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]