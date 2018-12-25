MEB 200 milli sporcuyu 'sözleşmeli öğretmen' atayacak
1 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni yılda 200 milli sporcu "sözleşmeli beden eğitimi öğretmeni" olarak görevlendirilecek.
Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni yılda 200 milli sporcu "sözleşmeli beden eğitimi öğretmeni" olarak görevlendirilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:23
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