Son Dakika Haberleri: MEB 200 milli sporcuyu 'sözleşmeli öğretmen' atayacak

MEB 200 milli sporcuyu 'sözleşmeli öğretmen' atayacak

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni yılda 200 milli sporcu "sözleşmeli beden eğitimi öğretmeni" olarak görevlendirilecek.

MEB 200 milli sporcuyu 'sözleşmeli öğretmen' atayacak, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni yılda 200 milli sporcu "sözleşmeli beden eğitimi öğretmeni" olarak görevlendirilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:23 

Ekonomi
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