MEB 2021 LGS yerleştirme çalışmalarına başladı - Son Dakika

MEB 2021 LGS yerleştirme çalışmalarına başladı

08.01.2021 11:12
MEB 2021 LGS yerleştirme çalışmalarına başladı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2021 yılı ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeyle ilgili süreci başlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2021 yılı ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeyle ilgili süreci başlattı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in başkanlığında 2021 LGS yerleştirme süreciyle ilgili ilk değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy, Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Özgür Türk ve 81 il müdürü katıldı. Toplantıda süreç ve iyileştirme yapılabilecek alanlarla ilgili genel değerlendirme yapılarak, 81 ilde merkezi sınav puanı ve sınavsız yerel yerleştirmede okul kontenjanlarını oluşturma ve kayıt bölgelerini güncellemeye yönelik çalışma başlatıldı.

(Hasan Özkan/İHA)

milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, Milli, LGS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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