2021 yılında okullara 8,7 milyar liralık bütçe - Son Dakika
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2021 yılında okullara 8,7 milyar liralık bütçe

13.03.2022 10:36
2021 yılında okullara 8,7 milyar liralık bütçe

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, elektrik, yakıt ve su ihtiyacından temizlik malzemelerine, onarım, donatım ve kırtasiye ihtiyaçlarından laboratuvar malzemelerine kadar çok geniş bir alandaki okul ihtiyaçları için 2021 yılında 8,7 milyar lira bütçe kullanıldığını açıkladı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, elektrik, yakıt ve su ihtiyacından temizlik malzemelerine, onarım, donatım ve kırtasiye ihtiyaçlarından laboratuvar malzemelerine kadar çok geniş bir alandaki okul ihtiyaçları için 2021 yılında 8,7 milyar lira bütçe kullanıldığını açıkladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; Bakanlık, okulları güçlendirmek için bütçeden okullara daha fazla kaynak ayırmayı ve özellikle ihtiyaca göre bütçe tahsis işlemlerini 2021 yılında uygulamaya soktu. Bu kapsamda okulların elektrik, yakıt ve su ihtiyacından temizlik malzemelerine, onarım, donatım ve kırtasiye ihtiyaçlarından laboratuvar malzemelerine kadar çok geniş bir alandaki ihtiyaçlar için 2021 yılında 8,7 milyar lira bütçe kullandı.

'DAHA FAZLA BÜTÇE GÖNDERMEYE ÖZEN GÖSTERİYORUZ'Açıklamada, görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlık olarak okulların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için azami gayret gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Okullarımızın elektrik, su ve yakıt gibi temel ihtiyaçlarının tamamını zamanında ödediğimiz gibi okullarımızın diğer ihtiyaçlarını da maksimum seviyede karşılıyoruz. Özellikle 2021 yılından itibaren okullarımızın ihtiyaç durumuna göre eğitim ortamlarını zenginleştirmeye, ihtiyacı fazla olan okula daha fazla bütçe göndermeye özen gösteriyoruz. Bu yaklaşımımızı 2022 yılında da sürdürmeye kararlıyız. Amacımız, bir taraftan okullarımızın herhangi bir dış kaynağa ihtiyaç duymadan ayakları üzerinde durmasını sağlamak diğer taraftan okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak için ihtiyaç durumuna göre etkin ve verimli bir şekilde kaynak kullanımını sağlamak. Böylece her bir okulumuzun öğrenci, öğretmen ve yöneticileri için daha sağlıklı bir okul iklimine kavuşmasını destekleyeceğiz ve mevcut okul iklimini sürekli iyileştirmeleri için desteklerimiz giderek artacak."


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milli eğitim bakanlığı, Akaryakıt, Okul, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2021 yılında okullara 8,7 milyar liralık bütçe - Son Dakika


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