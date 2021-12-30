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MEB: Kadrolu öğretmenlerin 2022 alan değişikliği başvuruları 7-11 Şubat'ta - Son Dakika

MEB: Kadrolu öğretmenlerin 2022 alan değişikliği başvuruları 7-11 Şubat'ta

30.12.2021 14:43
MEB: Kadrolu öğretmenlerin 2022 alan değişikliği başvuruları 7-11 Şubat'ta

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği başvurularının, 7-11 Şubat 2022'de alınacağını duyurdu.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği başvurularının, 7-11 Şubat 2022'de alınacağını duyurdu. ?

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği takviminin yayımlandığı belirtildi. Açıklamada, "Ön başvurularının sistem üzerinden alınması ve onay süreci 7-11 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih başvurularının alınması ve eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanması 21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak. Atamalar 1 Mart 2022 tarihinde, görevden ayrılma ve yeni görev yerine başlama işlemleri ise 17 Haziran 2022 tarihi itibarıyla gerçekleştirilecek" denildi.


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milli eğitim bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MEB: Kadrolu öğretmenlerin 2022 alan değişikliği başvuruları 7-11 Şubat'ta - Son Dakika


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SON DAKİKA: MEB: Kadrolu öğretmenlerin 2022 alan değişikliği başvuruları 7-11 Şubat'ta - Son Dakika
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