MEB, 2023-2024 eğitim öğretim yılında sınav tarihlerini güncelledi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda gerçekleştirilen Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamalarının daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1'inci dönem birinci sınav tarihlerinin güncellendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği uyarınca okullarda yapılacağı açıklanan 'sınav haftası' uygulaması kapsamında, 1'inci dönem birinci sınavların ekim ayının son haftası ile kasım ayının ilk haftası, 1'inci dönem ikinci sınavların aralık ayının son haftası ile ocak ayının ilk haftası, 2'nci dönem birinci sınavların mart ayının son haftası ile nisan ayı ilk haftası, 2'nci dönem ikinci sınavların ise mayıs ayı son haftası ile haziran ayının ilk haftası arasında yapılacağının planlandığı hatırlatıldı.

Ancak 2023-2024 eğitim öğretim yılına özgü olarak 1'inci dönem birinci sınav haftası tarihlerinde değişikliğe gidildiği belirtilerek, "Milli Eğitim Bakanlığınca illere gönderilen yazıda, 'Okullarda gerçekleştirilen Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlamalarının daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1'inci dönem birinci sınavlarının tarihleri güncellenmiştir. Bu bağlamda 2023-2024 eğitim öğretim yılı; 1'inci dönem birinci sınavları, 30 Ekim- 10 Kasım 2023 tarihleri arasında, 1'inci dönem ikinci sınavları ise 25 Aralık 2023-05 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacaktır" denildi.