MEB, 23 Nisan 100. yıl özel marşını duyurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel MEB, 23 Nisan 100. yıl özel marşını duyurdu - Son Dakika

MEB, 23 Nisan 100. yıl özel marşını duyurdu

12 dakika önce

MEB, 23 Nisan 100. yıl özel marşını duyurdu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "23 Nisan haftasında çocuklarımızla birlikte 100.

MEB, 23 Nisan 100. yıl özel marşını duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:

"23 Nisan haftasında çocuklarımızla birlikte 100. Yıl Marşı'nı söylemek için hazır mısınız"

ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. yılı dolayısıyla özel bir marş hazırlanarak, çocuklar tarafından seslendirildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yüzüncü yıl kutlamaları Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılma özelliği gösteren yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelendi. Milli Eğitim Bakanlığı bu özel gün için bir marş hazırladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanıyla dünya çocuklarına atfedilen tek bayram olan 23 Nisan'ın 100. yıl dönümüne özel olarak hazırlanan marşı, çocuklar bu yıl evlerinde hep birlikte seslendirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla, "23 Nisan haftasında çocuklarımızla birlikte 100. Yıl Marşı'nı söylemek için hazır mısınız" sorusunu yöneltti.

Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya üzerinden videolu bir paylaşım da yaparak 23 Nisan 100. Yıl Marşı'nı, "23 Nisan, bu ülkede her çocuğun üzerine doğar doğmaz iliştirilmiş ve oradan asla alınamayacak bir bağımsızlık hediyesidir" mesajıyla paylaştı. Gazi Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Orkestra Şefi Doç. Dr. Mehmet Efe'nin bestelediği, sözlerini Şermin Yaşar ve Mehmet Efe'nin birlikte yazdığı, 23 Nisan 100. Yıl Marşı'nın düzenlemesi Serkan Sönmez tarafından yapıldı. Gazi Üniversitesi Müzik Bölümü, Hacettepe Devlet Konservatuarı, Prof. Dr. Mehmet Sağlam Ortaokulu, Ulubatlı Hasan Ortaokulu öğrencileri ise söz konusu marşı evlerinde seslendirdi.

Covid-19 salgını dolayısıyla, 23 Nisan 100. Yıl Marşı'na klip ise önlemler nedeniyle çocukların çekim ekipleriyle bir araya gelmemesi için cep telefonuyla çekildi. Klibin yönetmenliğini ise Zeynep Günay Tan üstlendi.

2019 yılında 47'ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' seçilen Haluk Bilginer'in, "23 Nisan, bu ülkede her çocuğun üzerine doğar doğmaz iliştirilmiş ve oradan asla alınamayacak bir bağımsızlık hediyesidir" diyerek spotunu seslendirdiği klipte, farklı farklı evlerde, Türkiye'nin farklı bölgelerinde aynı coşkuya, aynı heyecana uyanan çocuklar, bebekler yer aldı.

23 Nisan 100. Yıl Marşı şu sözlerden oluştu:

"Gözlerimde ışık gibi

Bağımsızlık hediyesi

Uyandırır bir bayrama

Bu dünyada bir tek bizi

Gurur bizim, inanç bizim

Yarınlar bizim sen buna inan

Atamızdan armağan

Yüzyıllar yaşa 23 Nisan

Kanatlanan kuşlar gibi

Sonsuz mavi gökler gibi

Selam gönder tüm dünyaya

Dalgalanan bayrağım gibi

Gurur bizim, sevinç bizim

Yarınlar bizim sen buna inan

Atamızdan armağan

Yüzyıllar yaşa 23 Nisan."

MEB, 23 Nisan 100. yıl özel marşını duyurdu

Ziya Selçuk, 23 Nisan, Türkiye, MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 11:29 Kaynak: İHA

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