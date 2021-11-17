MEB: 24 Kasım'da maddi değeri olan hediyeler kabul etmeyin - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Bakan Yardımcısı Petek Aşkar imzasıyla, yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla bazı uyarılarda bulundu.

81 İLE RESMİ YAZI GÖNDERİLDİ

81 il milli eğitim müdürlüğüne 16 Kasım 2021 tarihinde gönderilen resmi yazıda 657 sayılı Kanun, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkerine Dair Yönetmelik hükümlerine yer verildi.

"KESİNLİKLE KABUL EDİLMEMELİ"

24 Kasım Öğretmenler Günü hediye Uygulaması konulu yazıda, maddi değeri olmayan sembolik nitelikteki hediyeler dışında herhangi bir hediyenin kabul edilmemesi istendi.

İşte o yazı;