MEB 45 bin 620 öğrenciye daha tablet bilgisayar dağıttı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), uzaktan eğitime tablet desteğinde 5'inci faz dağıtımları ile 45 bin 620 öğrenciye daha tablet bilgisayarları ulaştırıldı.

MEB'den yapılan açıklamada, özel sektör kuruluşları ve sivil inisiyatiflerin de katkısıyla gerçekleşen 150 bin cihazlık desteğe ilave olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tedarik edilen 500 bin tablet bilgisayarın sevkiyat ve dağıtım sürecinde 5'inci fazın bugün başladığı belirtildi.

Açıklamada, uzaktan eğitime tablet desteğinde 5'inci faz dağıtımları ile 45 bin 620 öğrenciye daha tablet bilgisayarların ulaştığı bildirildi.

Yeni faz ile 500 bin tabletten 359 bin 120'sinin sahiplerine ulaşmış olacağı belirtilen açıklamada, haftalık gerçekleştirilecek gönderimlerle ay sonunda 500 bin tabletin dağıtımının tamamlanacağı duyuruldu.

Ailelerin ya da öğrencilerin tablet bilgisayar talebi için herhangi bir yere başvuru yapması gerekmediği vurgulanan açıklamada, bilgisayarların ailenin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler doğrultusunda resmi verilere dayalı olarak uygulanan dağıtım stratejisi çerçevesinde "eğitimde fırsat adaleti" hassasiyetiyle öğrencilere ulaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, tablet bilgisayarlarda öğrencilerin canlı ders ve EBA platformundan faydalanmaları için ihtiyaç duyacakları aylık 25 GB kapasiteli GSM internet hizmeti bulunduğu da bildirildi.

Açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tabletlerin gönderildiği 29 ilin yöneticisiyle video konferansla gerçekleştirdiği toplantıda uzaktan eğitime destek sürecinde, sahadaki çalışmaları değerlendirdi.

Türkiye'nin uzaktan eğitim sürecinde dünyaya örnek olacak erişim alternatifleri sunduğuna dikkati çeken Bakan Selçuk, "Tam zamanlı yayın yapan 3 ayrı televizyon kanalımız, internet üzerinden günlük 3 milyon canlı ders, EBA internet portalı, EBA destek noktaları ve EBA mobil destek araçları ile ülkemizin en ücra köşesine kadar ulaşıyoruz. Bu ay sonunda, 500 bin tabletin tamamını öğrencilerimize ulaştırmış olacağız. Cihaz ve erişim desteklerimize, paydaşlarımızla iş birliğiyle devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter hesabından da tablet dağıtımına ilişkin açıklamada bulundu.

Bugün yapılan 5'inci faz dağıtımla 359 bin 120 öğrencinin, aylık 25 GB internet paketi bulunan tabletlerine kavuştuğunu duyuran Selçuk, tabletten ders dinleyen iki öğrencinin fotoğrafını paylaştı.

Bakan Selçuk, "Uzaktan eğitim sürecinde dünyaya örnek olan EBA TV kanallarımız, portalımız ve destek noktalarımızla 'fırsat adaleti' parolasıyla yola çıktık. Bugün, 5'inci faz dağıtımla 359 bin 120 öğrencimiz, aylık 25 GB internet paketi olan tabletlerine kavuştu. İyi dersler çocuklarım." ifadelerini kullandı.