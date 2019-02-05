Son Dakika Haberleri: MEB 750 Engelli Öğretmen Atamasını Yaptı

MEB 750 Engelli Öğretmen Atamasını Yaptı

40 dakika önce

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 750 engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı.

MEB 750 Engelli Öğretmen Atamasını Yaptı, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 750 engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı.

Adaylar, engelli öğretmen atama sonuçlarını, "https://personel.meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:49 Kaynak: AA

meb, Güncel
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