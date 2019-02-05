MEB 750 Engelli Öğretmen Atamasını Yaptı
40 dakika önce
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 750 engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 750 engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı.
Adaylar, engelli öğretmen atama sonuçlarını, "https://personel.meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:49 Kaynak: AA
Suudi Arabistan'daki İdam Mahkumu Türk İçin Dışişleri Bakanlığı Harekete Geçti
Sapık Öğretmen, 4 Yaşındaki Kız Öğrenciye Cinsel İstismarda Bulundu
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile Görüşüp Meclis Başkanlığı Seçimi ile İlgili Adımları Atacağız
Çaresiz Kadın "Bebeğim Ölüyor" Deyip Çocuğuna Havaya Kaldırdı