MEB, 8 bin soruluk mart ayı yardımcı kaynak paketini yayımladı - Son Dakika
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MEB, 8 bin soruluk mart ayı yardımcı kaynak paketini yayımladı

07.03.2022 10:55
MEB, 8 bin soruluk mart ayı yardımcı kaynak paketini yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrencilerin ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan ve 8 bin sorudan oluşan ücretsiz mart ayı yardımcı kaynak paketini yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrencilerin ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan ve 8 bin sorudan oluşan ücretsiz mart ayı yardımcı kaynak paketini yayımladı.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, mart ayı yardımcı kaynak paketinde etkinlik kitapları, öğretmen kılavuz kitapları, çalışma soruları, beceri temelli testler, merkezi sınava yönelik örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, YKS'ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları yer alıyor.

"Yardimcikaynaklar.meb.gov.tr" sitesinde erişime açılan mart ayı yardımcı kaynak paketinde, 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrencilere yönelik toplam 8 bin soru bulunuyor.

Öğrencilerin derste işleyecekleri konuları pekiştirmeleri, uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarının telafi edilmesi ve öğrenme süreçlerine katkı sağlanması amacıyla uzman ekiplerce hazırlanan pakette, 2'nci sınıftan 7'nci sınıfa kadar olan öğrencilere yönelik 850 soru yer alıyor.

8'inci sınıflar için mart ayı LGS örnek soruları

Bu yıl LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava yönelik hazırlıklarını sürdüren 8'inci sınıf öğrencilerine destek sağlamak için her ay düzenli yayımlanan LGS örnek sorularının mart ayı çalışması da yardımcı kaynak paketinde paylaşıldı.

Pakette, ortaöğretim kademesindeki öğrenciler için ikinci dönem ünite ve kazanımlarını kapsayan tekrar testlerinde 750 soru, 12'nci sınıf öğrencileri için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yönelik kaynak setindeki 3 TYT, 3 AYT ve 1 YDT kitapçığında ise 1200 soru bulunuyor.

Paket ile 4 bin 250 sorudan oluşan soru bankası, çalışma ve etkinlik kitapları da ortaöğretim öğrencilerinin kullanımına sunuluyor.

8, 9 ve 10'uncu sınıf öğrencileri için etkileşimli sorular

Elektronik ortamda 8, 9 ve 10'uncu sınıf öğrencileri için hazırlanan etkileşimli sorular da paylaşılmaya devam ediyor.

Bu çalışmada, Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarından çoktan seçmeli sorularla birlikte "açılır menü", "sürükle bırak" ve "çoklu seçim" özelliklerinin kullanıldığı sorular hazırlandı. Üst düzey zihinsel becerilerinin ölçülmesine olanak sağlayan ve öğrencilere kendi cevabını oluşturma fırsatı veren açık uçlu sorular da kullanıldı.

Sorular, öğrencilerin gerçek yaşam durumlarını ekranda görmesini sağlayan simülasyonlar içerecek şekilde yapılandırıldı.

Özel eğitim öğrencileri için etkinlikler

Mart ayı paketinde daha öncekilerde olduğu gibi temel eğitim ve ortaöğretim kademelerinde eğitim gören özel eğitim öğrencileri için de etkinlikler yer alıyor.

Boşluk doldurma, benzerlik ve farklılıkları bulma, eşleme, anlama ve anlatma tekniklerini içeren etkinlikler ile öğrencilerin konuları pekiştirmeleri amaçlanıyor.

"İndirme sayısı 12 milyonu geçti"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ekimden beri öğrencilerin ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanan yardımcı kaynak paketinin bu ay 6'ncısını paylaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çok deneyimli ve uzman kadromuz tarafından kapasitesini her geçen gün artırdığımız bir kaynak havuzu oluşturuluyor. Hazırladığımız destek paketleri hem öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz tarafından ilgiyle karşılanıyor. Kasım ayından bu yana 24 milyonu aşkın basılı yardımcı kaynağı öğrencilerimize ulaştırdık, 'yardimcikaynaklar.meb.gov.tr' adresinden indirme sayısı ise 12 milyonu geçti. Tüm öğrencilerimizin ihtiyaçlarını dikkate alarak onlara destek sunmaya ve düzenli olarak yayımlamaya devam edeceğiz."

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı, milli eğitim bakanlığı, Mart, TYT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MEB, 8 bin soruluk mart ayı yardımcı kaynak paketini yayımladı - Son Dakika


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