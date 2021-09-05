MEB, 81 ile pozitifli vaka durumunda uygulanacak tedbirleri içeren rehber gönderdi - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından 81 il Milli Eğitim Müdürlüğüne 'Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gerekenler Rehberi' gönderildi.

Sağlık Bakanlığı iş birliği ile hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in imzası ile 81 il Milli Eğitim Müdürlügüne gönderilen rehbere göre, bir sınıfta öğrencilerden herhangi birine Kovid-19 pozitif tanısı konulması durumunda öğretmenler ve öğrenciler izlemeye alınacak ve derslere devam edecek. Pozitif vaka çıkan sınıfta görev alan öğretmenler ve o sınıfın diğer öğrencileri, okul girişlerinde 14 gün boyunca günde en az 2 defa semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilecek ve kayıt altına alınacak. Bu sınıftaki çocukların teneffüs saatinde diğer sınıflardan farklılaşması sağlanacak.

Semptom veya yüksek ateş tespit edilen kişiler sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre herhangi bir semptom göstermeyen öğrenci ya da öğretmen okula devam edebilecek, semptom görülmesi halinde ise vaka olarak kabul edilecek.Öğrencinin pozitif vaka çıkması durumunda; 10 gün içerisinde aynı sınıfta 2'nci kez vaka çıktığı için sınıftaki öğrencilerin tamamı yakın temaslı olarak kabul edilcek. Bu sınıftaki öğrenciler eve gönderilecek ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak.Öğretmenin pozitif vaka çıkması durumunda eğer öğretmenin okul dışında riskli bir teması yoksa; ilk pozitif vaka çıkan sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul edilecek. Bu sınıftaki öğrenciler eve gönderilecek ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak. Okuldaki tüm öğretmenler temaslı kabul edilecek ve maske takma koşuluyla okula devam edecek.Temaslı öğretmenlerin okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde 2 kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilecek ve kayıt altına alınacak. Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilen öğretmen sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre okula devam edecek ya da vaka olarak kabul edilecek.Öğretmenin pozitif vaka çıkması durumunda okul dışında riskli bir teması var ise; diğer öğretmenler ve ilk pozitif vaka çıkan sınıftaki öğrenciler temaslı kabul edilecek ve okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde 2 kez semptom sorgulaması yapılarak ateşleri ölçülecek. Semptom gösteren ya da yüksek ateş tespit edilen kişiler sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre kişiler okula devam edecek ya da vaka kabul edilecek.Sınıfta ders veren öğretmende Kovid-19 pozitif vaka saptanması durumunda öğrenciler ve öğretmenler temaslı kabul edilecek ve kurala uygun maske takmak şartıyla okula devam edebilecek. Temaslı öğretmenlere ve pozitif öğretmenin derse girdiği sınıftaki öğrencilere, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde 2 kez semptom sorgulaması yapılacak ve ateşleri ölçülerek bunlar kayıt altına alınacak. Semptom belirten ya da yüksek ateş tespit edilenler sağlık kuruluşuna yönlendirilecek ve sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre okula devam edecek ya da temaslı kabul edilecek.

Servislerde, öğrencilerden birinin Kovid-19 pozitif vaka saptanması durumunda ise öğrenciler temaslı kabul edilecek kuralına uygun maske takmak şartıyla okula devam edebilecek. Servis şoförü veya rehber personel temaslı kabul edilecek ve kuralına uygun maske takmak şartıyla çalışmaya devam edebilecek.