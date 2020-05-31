MEB : " Açık Öğretim Ortaokulu , Açık Öğretim Lisesi , Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2.dönem sınavları 25-26 Temmuz'da yapılacak."

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