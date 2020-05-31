MEB: "Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam...
MEB: "Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2.dönem sınavları 25-26 Temmuz'da yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 11:09 Kaynak: AA
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