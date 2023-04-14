MEB açıkladı: 24 Nisan itibarıyla Hatay ve Adıyaman'daki tüm okullar açılacak

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde büyük yıkım yaşandı, 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Depremin yaraları sarılmaya çalışılırken felaketin ardından 2 ay geçti.

Bu süreçte deprem bölgesinde önce eğitim öğretime ara verildi. Bir süre sonra ise sağlam okulların bulunduğu ilçelerde eğitim başladı. Depreme dayanıklı olmayan ve enkazın hala kalkmadığı il ve bazı ilçelerde ise okullar hala kapalıydı. Konuyla ilgili son gelişmeyi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu.

"81 İLDE TÜM İLÇELERDE EĞİTİM BAŞLAYACAK"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da açıklamalarda bulundu. Bakan Özer deprem bölgesi Hatay ve Adıyaman'daki tüm okullarda 24 Nisan'da eğitim öğretimin başlayacağını duyurdu.

Özer, "Hatay ve Adıyaman'da 24 Nisan yani 1 haftalık ara tatil sonrası eğitim öğretimin başlaması kararı aldık. Yani 24 Nisan itibari ile 81 ilde tüm ilçelerde eğitim başlayacak." ifadelerini kullandı.