MEB açıkladı: 24 Nisan itibarıyla Hatay ve Adıyaman'daki tüm okullar açılacak - Son Dakika
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MEB açıkladı: 24 Nisan itibarıyla Hatay ve Adıyaman'daki tüm okullar açılacak

14.04.2023 12:27

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem sebebiyle eğitime ara verilen Adıyaman ve Hatay'da bulunan tüm okulların 24 Nisan'da açılacağını açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde büyük yıkım yaşandı, 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Depremin yaraları sarılmaya çalışılırken felaketin ardından 2 ay geçti.

Bu süreçte deprem bölgesinde önce eğitim öğretime ara verildi. Bir süre sonra ise sağlam okulların bulunduğu ilçelerde eğitim başladı. Depreme dayanıklı olmayan ve enkazın hala kalkmadığı il ve bazı ilçelerde ise okullar hala kapalıydı. Konuyla ilgili son gelişmeyi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu.

"81 İLDE TÜM İLÇELERDE EĞİTİM BAŞLAYACAK"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da açıklamalarda bulundu. Bakan Özer deprem bölgesi Hatay ve Adıyaman'daki tüm okullarda 24 Nisan'da eğitim öğretimin başlayacağını duyurdu.

Özer, "Hatay ve Adıyaman'da 24 Nisan yani 1 haftalık ara tatil sonrası eğitim öğretimin başlaması kararı aldık. Yani 24 Nisan itibari ile 81 ilde tüm ilçelerde eğitim başlayacak." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (1)
  • Bahadir Babatin: Kiz kardesim hatay defnede ogretmen suan ankarada. Ancak kalacak yeri yok hatayda. Nerede kalacak fikir verir misiniz? Cevap Yaz 7 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: MEB açıkladı: 24 Nisan itibarıyla Hatay ve Adıyaman'daki tüm okullar açılacak - Son Dakika
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