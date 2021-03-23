MEB afet ve acil durumlara karşı öğretmenlerden oluşan "AKUB" ekipleri kuruyor - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), afet ve acil durumlarda AFAD ekipleri ile koordineli çalışacak ve tamamı öğretmenlerden oluşan MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) ekipleri kurulacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen genelgeyle, Bakanlığın afet ve acil durumlara yönelik hazırlık eğitimi ve afet yönetimi stratejilerine yer verildi.

Genelgede, bu eğitimlerin etkinliğinin artırılması için tüm birimlerin yapması gereken görevler tek tek sıralandı. Buna göre, MEB merkez ve taşra teşkilatı ile okul ve kurumlarda, afet ve acil durum hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi ve bilincin geliştirilmesi amacıyla eğitim ağırlıklı çalışmalara hız verilecek.

MEB, 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" olarak ilan edilmesi üzerine bu eğitimlerin ülke genelinde etkin şekilde yürütülmesi için bir dizi yeni çalışmayı da hayata geçirecek.

Bakanlık, öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin düzenlenmesi, afet ve acil durum ekiplerinde görevlendirilecek personele eğitimlerin verilmesi, yarışma, eğitim ve seminerler organize edilmesi, afiş ve broşürlerin hazırlanması, öğretmen, çalışan ve öğrencilere yönelik ilk yardım eğitimlerinin afet ve acil durumlarda oluşturulan merkezlerle irtibat kurarak, ihtiyaç duyulacak kaynakların önceden belirlenmesi gibi çeşitli alanlarda yürüttüğü çalışmaları daha da ileriye taşıyacak.

Eğitim kurumlarında afete hazırlık kültürünün geliştirilmesi, afet ve acil durumlara yönelik gönüllülüğün yaygınlaştırılması ile afet öncesi, sırası ve sonrasında öğrenci ve çalışanlara doğru davranış şekillerinin kazandırılması için çalışmalar yürütülecek.

Ayrıca afetlerde temel önlemler konusunda düzenlenecek eğitimlerle bilgi ve beceri kazandırılması, afet ve acil durum okul planlarının hazırlanması ve uygulanması, pratik uygulamalar ve etkin senaryolu tatbikatların gerçekleştirilmesi, eğitim kurumlarının afete hazır hale getirilmesi öncelikli hedefler olacak.

Bu kapsamda, okullarda kulüp ve ekip çalışmaları yaygınlaştırılacak. Okullarda, 1-7 Mart Deprem Haftası'nda tahliye tatbikatı, 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü'nde ise diğer afet türlerinin tatbikatları yapılacak.

Her ilde 25 AKUB personeli olacak

Bakanlık, bu alanda yeni bir uygulamayı da hayata geçirecek. Acil durum, afet ve olağan dışı durumlarda müdahale ekiplerine etkin ve hızlı destek sağlamak amacıyla merkez ve 81 il milli eğitim müdürlüğünde sivil savunma uzman/amirleri iş birliğinde, il işyeri, sağlık ve güvenlik birimleri bünyesinde, eğitimli ve donanımlı MEB AKUB ekipleri oluşturulacak.

Her ilde 25 personelden oluşacak MEB AKUB ekiplerinde görevlendirilecek personelin 10 saatlik "Arama, Kurtarma ve Tahliye Eğitimi Semineri" eğitimini ve sonra 32 saatlik "Arama Kurtarma Ekibi Eğitimi Kursu" eğitimini başarı ile tamamlamış olması gerekecek.

MEB AKUB ekiplerinde görevlendirilen personelin aynı zamanda AFAD gönüllüsü olması, afet ve acil durumlarda AFAD ile koordineli bir şekilde çalışması sağlanacak.

Ekipler, yıllık çalışma planlarına uygun şekilde tatbikat, eğitim gibi faaliyetler düzenleyecek. Ekipte görev yapan personel tarafından halk eğitim merkezlerinde, kursiyer ve velilere yönelik bilgilendirme amaçlı Temel Afet Bilinci Eğitimleri ile okullarda kulüp öğrencilerine Acil Durum ve Afete Hazırlık Farkındalık Eğitimleri yapılacak.

MEB AKUB ekip üyelerinin aralarındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla planlı, senaryolu tatbikatlar düzenlenecek. Okullarda düzenlenecek tatbikatlarda MEB AKUB ekiplerinden destek alınacak.

MEB AKUB ekipleri, afet ve acil durumlarda da etkin görevler alacak. Bu kapsamda, AFAD ile koordineli olarak MEB AKUB ekipleri olay yerinde görevlendirilecek. AKUB ekipleri içinde psikososyal destek veren rehber öğretmenlere de etkin görevler verilecek.

"Yüz binlerce öğretmenimiz, afet ve acil durum eğitimi alarak Türkiye'nin dört bir yanına dağıldı"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yaşanılan coğrafya gereği afetlere her zaman hazırlıklı olmak gerektiğine işaret etti.

Deprem konusunda Japonya'da ileri düzey eğitimlere katılan öğretmenlerin öncülüğünde birçok proje hazırladıklarını belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Yüz binlerce öğretmenimiz, afet ve acil durum eğitimi alarak Türkiye'nin dört bir yanına dağıldı. Bugün bu alanda Milli Eğitim Bakanlığının son derece iyi yetişmiş bir insan kaynağı var. Öğretmenlerimiz, yakın zamanda yaşadığımız Elazığ depreminde de İzmir depreminde de sahadalardı. Çocuklarımıza psikososyal destek sağladılar, enkaz başında arama-kurtarma çalışmalarına katıldılar. Şimdi tüm bu tecrübemizi AKUB çatısı altında topluyoruz. Öğretmenlerimiz ve tüm teşkilatımızla ihtiyaç duyulduğu her anda milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz."