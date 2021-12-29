MEB, Aksaray'da öğrenciye şiddet uygulayan öğretmeni görevinden aldı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde öğrenciye şiddet uygulayan öğretmeni görevinden aldı.
Bakanlıkça, Ortaköy Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda öğrenciye şiddet uygulayan matematik öğretmeni hakkında yürütülen idari soruşturma tamamlandı. Bakanlık müfettişlerince hazırlanan rapor doğrultusunda, öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen meslekten alındı.
Bu kararla A.R.Y, artık öğretmen olarak görev yapamayacak.
Kaynak: AA
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