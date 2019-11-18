Son Dakika Haberleri: MEB: "Aksaray'da otizmli çocukların eğitim gördüğü okulun müdürü görevden alındı"
Son Dakika Güncel MEB: 'Aksaray'da otizmli çocukların eğitim gördüğü okulun müdürü görevden alındı' - Son Dakika

MEB: "Aksaray'da otizmli çocukların eğitim gördüğü okulun müdürü görevden alındı"

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayında sorumluluğu görülen okul müdürü ve yardımcısının yöneticilik görevinden alındığını bildirdi.

MEB:

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayında sorumluluğu görülen okul müdürü ve yardımcısının yöneticilik görevinden alındığını bildirdi.

MEB'den yapılan yazılı açıklamada, Aksaray'da otizmli çocukların, okulda eğitim gören diğer çocukların velileri tarafından dışlandıklarına ilişkin haberler üzerine Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Açıklamlada, şunlar kaydedildi:

"Aksaray'da bir okulumuzda yaşanan hadise sonrası başlatılan inceleme ve soruşturma hassasiyetle devam etmekte olup, süreçte sorumluluğu görülen okul müdürü ve müdür yardımcısı, Bakanlık maarif müfettişlerinin teklifi doğrultusunda yöneticilik görevinden alınmıştır."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:46 Kaynak: AA
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