MEB, ara tatilde öğretmenlerin çevrim içi mesleki gelişim programının detaylarını açıkladı - Son Dakika

MEB, ara tatilde öğretmenlerin çevrim içi mesleki gelişim programının detaylarını açıkladı

11.11.2020 15:19
MEB, ara tatilde öğretmenlerin çevrim içi mesleki gelişim programının detaylarını açıkladı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 1 milyona yakın öğretmenin kasım ayı ara tatil dönemine yönelik çevrim içi düzenlenecek mesleki çalışmaları, 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Haftası kutlama etkinliklerini içerecek şekilde hazırlandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 1 milyona yakın öğretmenin kasım ayı ara tatil dönemine yönelik çevrim içi düzenlenecek mesleki çalışmaları, 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Haftası kutlama etkinliklerini içerecek şekilde hazırlandı.

Bakanlık tarafından illere, kasım ayındaki ara tatilde öğretmenlere yönelik düzenlenecek çevrim içi mesleki çalışma programına ilişkin yazı gönderildi.

Buna göre, 16-20 Kasım 2020 mesleki çalışma programı, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce MEB Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği doğrultusunda 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Haftası programı çerçevesinde çevrim içi olarak hazırlandı.

Mesleki çalışma programının başladığı 16 Kasım Pazartesi günü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA'dan canlı olarak öğretmenlere hitap edecek.

Okullarda 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı aşamalı ve seyreltilmiş eğitim ile hibrit eğitim süreçleri ile uzaktan eğitim çalışmaları, çevrim içi ortamlarda değerlendirilecek.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan, öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik bilgilendirme videolarından oluşan "Bilinçli İnternet Kullanımı" e-broşürleri çerçevesinde mesleki çalışmalar yürütülecek.

Öğretmenlere yönelik seminerler

Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAR) Başkanı ve Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Karlıağaş'ın "Medeniyet Bilinci" başlıklı semineri, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Münire Kevser ile yazar Necip Tosun'un "Edebiyat ve Eğitim" başlıklı semineri, UiPaht Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen ise "Yeni Teknoloji Üzerinden Eğitim" başlıklı semineri ile Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Sever'in "Okul ve Kurum Kültürü" başlıklı semineri EBA üzerinden yayınlanacak.

Kültürel ve sanatsal faaliyetler

Öğretmenler Günü ve Haftası etkinlikleri kapsamında, tüm öğretmenlere yönelik çevrim içi ortamda, müzik dinletileri, konserler, kısa film, anı, resim, şiir, deneme hikaye, akıl ve zeka oyunları yarışmaları, eğitimde fark yaratan öğretmenlerin

başarı öyküleri, emekli öğretmenlerle söyleşiler, öğretmenlerin öğrenim hikayelerini içeren sunular planlanacak.

Bunun yanında öğretmenlere yönelik özel eğitim uygulamaları, uzaktan eğitim süreçlerinde tasarım ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi, kapsayıcı eğitim bağlamında okul yöneticilerinin mesleki becerilerinin gelişimi eğitimi, kapsayıcı eğitim bağlamında okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin rehberlik becerilerinin geliştirilmesi eğitimi, yazılım geliştirme uygulamaları eğitimi, eğitimde inovasyon için tasarım odaklı düşünme, bilgi işlemsel ve algoritmik düşünme uygulamaları eğitimi, okulda ilk yardım eğitimi, okul tabanlı afet eğitimi, masal anlatıcılığı eğitimi, sanal müze eğitimi etkinlikleri, köy okullarında birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi, zeka oyunları uygulamaları eğitimi, kariyer rehberliği eğitimi, robotik ve kodlama eğitimi, okul ve çevre güvenliği eğitimi, öğrencilere çevre bilinci kazandırma eğitimi, şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınabilecek önlemler, değerler eğitimi, kaynaştırma eğitimi, bireyselleştirilmiş eğitim programları, işletmelerde mesleki eğitim, staj veya yoğunlaştırılmış eğitim uygulamaları konularında mesleki çalışma faaliyetleri düzenlenecek.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MEB, ara tatilde öğretmenlerin çevrim içi mesleki gelişim programının detaylarını açıkladı - Son Dakika


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