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MEB, aralık ayı yardımcı kaynak destek paketini yayımladı - Son Dakika

MEB, aralık ayı yardımcı kaynak destek paketini yayımladı

06.12.2021 11:29
MEB, aralık ayı yardımcı kaynak destek paketini yayımladı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca, 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar olan sınıf düzeyleri için hazırlanan Yardımcı Kaynak Destek Paketi'nin aralık ayına ait üçüncüsü yayımlandı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca, 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar olan sınıf düzeyleri için hazırlanan Yardımcı Kaynak Destek Paketi'nin aralık ayına ait üçüncüsü yayımlandı. Bakan Mahmut Özer, "Her ayın ilk haftası bu paketi yayımlamayı sürdüreceğiz" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrenci ve öğretmenlere sunulan destek kitaplarının üçüncüsü erişime açıldı. Pakette, çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) aralık ayı örnek soru kitapçığı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yönelik örnek soru kitapçıkları yer alıyor. 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinde yayımlanan pakette 11 bin soru bulunuyor. Öğrencilerin derste işledikleri konuları pekiştirmeleri ve öğrenme süreçlerine katkı sağlamak amacıyla 2021 yılı ekim ayından bu yana yayımlanan yardımcı kaynaklardaki soru sayısı 23 bine ulaştı. Pakette ayrıca temel eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik bin 350 sorudan oluşan süreç değerlendirmeye yönelik Etkinlik Kitabı, Öğretmen Kılavuzu, Çalışma Soruları ve Çalışma Fasikülleri de bulunuyor.

BAKAN ÖZER: KAYNAKLARI YAYIMLAMAYI SÜRDÜRECEĞİZBakan Akar, konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizi uzun aradan sonra okulları ile buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bir taraftan salgın koşullarında önlemlere ve kurallara riayet ederek eğitime devam ederken diğer taraftan hem mevcut eğitimi desteklemek hem de uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını da telafi edebilmek için kapsamlı yardımcı kaynak destek paketi hazırlama kararı aldık. Arkadaşlarımızın yoğun emekleri ile 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar olan sınıf düzeyleri için hazırladıkları Yardımcı Kaynak Destek Paketini, ekim ve kasım aylarında yayımlamıştık. Bugün de aralık ayına ait destek paketini yayımladık. Tüm kaynaklara öğrenci ve öğretmenlerimiz kolaylıkla ulaşabilecekler. Diğer taraftan tüm öğrencilere bu kaynakları basılı olarak da ulaştıracağız. Her ayın ilk haftası bu paketi yayımlamayı sürdüreceğiz. Ayrıca, her ay yardımcı kaynak destek paketinin içeriğini de çeşitliliği de artıracağız. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum"


MEB, aralık ayı yardımcı kaynak destek paketini yayımladı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MEB, aralık ayı yardımcı kaynak destek paketini yayımladı - Son Dakika


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