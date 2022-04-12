MEB Bakanı Özer, Katarlı mevkidaşı ile eğitim alanındaki ortak çalışmaları görüştü - Son Dakika
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MEB Bakanı Özer, Katarlı mevkidaşı ile eğitim alanındaki ortak çalışmaları görüştü

12.04.2022 15:41
MEB Bakanı Özer, Katarlı mevkidaşı ile eğitim alanındaki ortak çalışmaları görüştü

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Mahmut Özer, Katar'daki resmi temasları kapsamında Katar Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı Buseyne bint Ali el-Cebr en-Nuaymi ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Mahmut Özer, Katar'daki resmi temasları kapsamında Katar Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı Buseyne bint Ali el-Cebr en-Nuaymi ile bir araya geldi.

Toplantıya MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Cemal Yıldız, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hasan Ünsal, Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ve Büyükelçilik Eğitim Müşaviri Mustafa Adaş katıldı.

Görüşmede, dost ve kardeş ülke Katar'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Özer, misafirperverliğinden dolayı Nuaymi'ye teşekkür etti.

Son dönemde iki ülke arasında gerçekleşen üst düzey ziyaretlerle gayet iyi olan iletişim ve iş birliğinin daha da güçlendiğini söyleyen Özer, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'nin eş başkanlığında 7 Aralık 2021 tarihinde Doha'da gerçekleştirilen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi'nin yedinci toplantısı, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin birçok alanda pekişmesine katkı sağlamıştır. İkili düzeydeki iş birliğimizin ortak siyasi irade ve kardeşlik bağlarımız neticesinde, her alanda mükemmel düzeyde seyretmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz."

"Eğitim alanındaki ortak çalışmaları çok önemsiyoruz"

Ortak tarihi-kültürel bağları ve iş birliği potansiyelindeki sürekliliği canlı tutmak için eğitime ve eğitimin farklı boyutlarına çeşitli sorumluluklar düştüğünü belirten Özer, "Eğitim alanındaki ortak çalışmaları çok önemsiyoruz. Zira bu vesileyle her alandaki ilişkilerimiz yeni bir boyut kazanacak ve yeni hedefler doğrultusunda hem ülkelerimize hem de bulunduğumuz coğrafyaya faydalı olacak projelere imza atacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Katar ve Türkiye arasında 2015 yılında imzalanan Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması'nın iki ülke arasındaki eğitim iş birliği çalışmalarına yasal bir zemin oluşturduğunu anımsatan Özer, "Bizler bu anlaşmanın yanı sıra Bakanlığımızca hazırlanan Arapça Öğretmenlerinin Eğitimine İlişkin Mutabakat Zaptı Taslağı'na yönelik işlemlerin tarafınızca neticelenmesinden özellikle memnuniyet duyacağımızı belirtmek isterim." diye konuştu.

Türkiye'nin mesleki eğitimde güçlü bir deneyime sahip olduğuna işaret eden Özer, bu kapsamda AR-GE'den üretime geniş bir çerçevede çalışmaların yürütüldüğünü dile getirdi.

Mesleki eğitim konusunda öğretmenlerin eğitiminden atölyelerin kurulumuna kadar her türlü konuda Katar'a destek olabileceklerini dile getiren Özer, "Ölçme ve değerlendirme kapsamında da Türkiye'nin önemli bir deneyimi var. Hem bakanlığımızda hem de ÖSYM'de önemli birikim mevcut. Bu konudaki deneyimlerimizi de aktarmaktan büyük bir memnuniyet duyarız. " diye konuştu.

Ortak amaçlarının çocuklara daha iyi eğitim sunabilmek olduğunu kaydeden Bakan Özer, bu sebeple eğitim alanındaki ilişkilerin daha yakın temas içerisinde olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Bakan Özer, Katar'da mukim vatandaşların evlatları için MEB'e bağlı ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim veren Katar Türk Okulu'na verilen destekler dolayısıyla Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı Nuaymi'ye teşekkür etti.

"Türkiye ile güçlü bağlarımız var"

Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı Nuaymi de Bakan Özer ve heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Türkiye ile güçlü bağları olduğunu söyledi.

Nuaymi, "Üniversite öncesi mesleki eğitimde sizin yardımlarınıza başvuracağız. Yükseköğretimde de, ölçme ve değerlendirme ile akreditasyon konusunda da sizin desteklerinize ihtiyacımız olacak." diye konuştu.

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milli eğitim bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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