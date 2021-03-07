MEB: "Bakanlığımız resmi iletişim kanalları tarafından paylaşılmayan içeriklere itibar etmeyiniz" - Son Dakika

MEB: "Bakanlığımız resmi iletişim kanalları tarafından paylaşılmayan içeriklere itibar etmeyiniz"
07.03.2021 13:59
Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medyadan yapılan sahte paylaşımlara karşı uyarıda bulundu.
Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medyadan yapılan sahte paylaşımlara karşı uyarıda bulundu.
Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan asılsız haberlere ve paylaşımlara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Lütfen, Bakanlığımız resmi iletişim kanalları tarafından paylaşılmayan içeriklere itibar etmeyiniz" denildi. - ANKARA
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