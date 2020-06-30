MEB birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan okullar için 17 çalışma kitabı hazırladı - Son Dakika

MEB birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan okullar için 17 çalışma kitabı hazırladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan 7 bin okuldaki öğrenciler için 5 farklı alanda 17 ayrı çalışma kitabı hazırladıklarını, kitapların dağıtıma hazır olduğunu bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan 7 bin okuldaki öğrenciler için 5 farklı alanda 17 ayrı çalışma kitabı hazırladıklarını, kitapların dağıtıma hazır olduğunu bildirdi.

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Bakan Selçuk, Twitter hesabından, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan okullara ilişkin açıklama yaptı.

Selçuk, "Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan 7 bin okulumuzdaki tüm çocuklarımıza, 5 farklı alanda 17 ayrı çalışma kitabı hazırladık. Dağıtıma hazır. Çantaları da var. Ülkemizin geleceği olan köy okullarımıza, telafi eğitiminde alternatif destekler sunmaya devam edeceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre MEB, 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'nde yer alan "Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan okulların ihtiyaçları doğrultusunda öğretmen eğitimi yapılacak ve öğrenciler için ek eğitim materyali desteği sağlanacaktır." hedefi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okullarda 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren okutulmak üzere; 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflar için Türkçe ile matematik, 3 ve 4'üncü sınıflar için fen bilimleri, 1, 2 ve 3'üncü sınıflar için hayat bilgisi, 4'üncü sınıflar için sosyal bilgiler olmak üzere 5 farklı alanda 17 çalışma kitabı hazırlandı.

Çalışma kitapları, öğretim programlarında yer alan kazanımlara uygun, özellikle birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan okullarda öğretmenlerin ödevli saatlerde de kullanabileceği ve öğrencilerin bireysel veya grupla gerçekleştirebileceği etkinlikler esas alınarak öğrencilerin ihtiyaçlarına ve hazır bulunuşluklarına uygun şekilde hazırlandı.

Çanta içinde dağıtılacak

Çalışma kitaplarının dağıtımı, öğrencilerin ilgisini daha çok çekmesi, taşıma ve kullanım kolaylığı sağlaması için sınıflar bazında tasarlanan klasör çanta içinde gerçekleştirilecek.

Kitaplar, 2020-2021 eğitim öğretim yılında yaklaşık 7 bin birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan okulda öğrenim gören 128 bin 432 öğrenciye dağıtılacak.

Ziya Selçuk, Selçuk, MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 12:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MEB birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan okullar için 17 çalışma kitabı hazırladı - Son Dakika

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