MEB Bursluluk Sınavı başvuru tarihleri açıklandı
1 saat önce
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları 22 Mart'a kadar sürecek.
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları 22 Mart'a kadar sürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:25
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