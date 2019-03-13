Son Dakika Haberleri: Meb, Bursluluk Sınavı Kılavuzunu Yayınladı

Meb, Bursluluk Sınavı Kılavuzunu Yayınladı

1 saat önce

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları 22 Mart'a kadar alınacak.

Meb, Bursluluk Sınavı Kılavuzunu Yayınladı, System.String[]
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları 22 Mart'a kadar alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İOKBS Başvuru ve Uygulama e-Kılavuzu'nu internet sitesinden yayınladı.

Buna göre, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav, 2 Haziran'da yapılacak. Sınav başvuruları, 22 Mart'a kadar sürecek.

Başvuru iş ve işlemleri, "http://www.meb.gov.tr", "http://odsgm.meb.gov.tr" veya "https://eokul.meb.gov.tr" internet adreslerinden yapılacak.

Başvurularda, öğrencinin ailelerin 2018'de elde ettiği tüm gelirleri, mevzuatta belirlenen usul ve esaslarla dikkate alınacak.

Kanunlarla özel hak tanınan öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri hesaplanan rakamı geçen öğrencilerin başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:27 Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, 22 Mart, meb, Güncel
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