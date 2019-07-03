MEB büyük eğitim araştırması ABİDE'yi tamamladı
52 dakika önce
Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye genelinde binlerce 4'üncü ve 8'inci sınıf öğrencisine yönelik yapılan "ABİDE" eğitim araştırmasının veri analizleri tamamladı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:57
Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye
genelinde binlerce 4'üncü ve 8'inci sınıf öğrencisine yönelik yapılan "ABİDE" eğitim araştırmasının veri analizleri tamamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de!
Türkiye'den 10 ayda 245 bin ton fındık ihraç edildi
Jimmy Durmaz: Fatih Terim, Türkiye'nin en büyük teknik direktörü
İstanbul'da deniz suyu analizleri yapıldı...11 plaj kötü olarak derecelendirildi