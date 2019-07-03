Son Dakika Haberleri: MEB büyük eğitim araştırması ABİDE'yi tamamladı
Son Dakika Ekonomi Haber

MEB büyük eğitim araştırması ABİDE'yi tamamladı

52 dakika önce

Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye genelinde binlerce 4'üncü ve 8'inci sınıf öğrencisine yönelik yapılan "ABİDE" eğitim araştırmasının veri analizleri tamamladı.

MEB büyük eğitim araştırması ABİDE'yi tamamladı, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye genelinde binlerce 4'üncü ve 8'inci sınıf öğrencisine yönelik yapılan "ABİDE" eğitim araştırmasının veri analizleri tamamladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:57 
milli eğitim bakanlığı, Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de! Türkiye'den 10 ayda 245 bin ton fındık ihraç edildi Jimmy Durmaz: Fatih Terim, Türkiye'nin en büyük teknik direktörü İstanbul'da deniz suyu analizleri yapıldı...11 plaj kötü olarak derecelendirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 11:50:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MEB büyük eğitim araştırması ABİDE'yi tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]