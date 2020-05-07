MEB, çocukların yazdığı öyküleri kitapta topladı - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle evinde uzaktan eğitim gören çocukların yazdığı öyküleri, 'Çocuklardan Ev Yapımı Öyküler' kitabında bir araya getirdi. Kitabın ön sözünü yazan Bakan Ziya Selçuk, "Çocuklarımın öykülerini okurken dünya edebiyatından, Türk edebiyatından nicelerinin fısıltılarını duydum. O fısıltılar, çocuklarımın yakın gelecekte Türkiye'nin ve hatta dünyanın saygın edebiyatçıları, senaristleri, metin yazarları olacaklarını söylüyordu" dedi.

MEB'den yapılan açıklamada, uzaktan eğitim sürecinde okullarına hasret kalan çocukların geniş hayal dünyalarını yansıttığı öykülerinin, 'Çocuklardan Ev Yapımı Öyküler' kitabında derlendiği belirtildi. Bakanlığın, çocukların evde geçirdikleri günlerde hayal kurma, düşünme ve yazma becerilerini güçlendirmeleri için yaptığı öykü yazma çağrısına, katılımı istenen ilkokul ve ortaokul seviyesindeki öğrencilerden kısa sürede binlerce öykü geldiği kaydedildi. Çocukların öyküleri, illerde yapılan ön incelemenin ardından bakanlık merkezinde, metin yazarları ve editörlerden oluşturulan kurulda değerlendirmeye alındı. Kurulun 'yaratıcılık', 'dil kullanımı' ve 'ifade gücü' kriterleri açısından yaptığı incelemenin ardından Türkiye'nin farklı şehirlerinden, farklı özelliklere sahip 100 çocuğun yazdığı öykü, 'Çocuklardan Ev Yapımı Öyküler' kitabında toplandı.

BAKAN SELÇUK: GELECEĞİN SAYGIN EDEBİYATÇILARI OLACAKLAR

Kitabın ön sözünü kaleme alan Bakan Ziya Selçuk, çocukların hayal dünyalarının alabildiğine geniş ve masum olduğunu vurgulayarak, "İnsanlık için 'Korona Kralı' ile savaşanlardan sonsuz mutluluk arayışına çıkanlara, yeni bir gezegen bulup uzaylılarla arkadaş olanlardan 23 Nisan 'ın rengini arayanlara birbirinden farklı ve zengin konular, üsluplar. Dünyaya ve yaşadıklarımıza bizim gibi bakmadıkları kesin. Çocuklarımın öykülerini okurken dünya edebiyatından, Türk edebiyatından nicelerinin fısıltılarını duydum. O fısıltılar, çocuklarımın yakın gelecekte Türkiye'nin ve hatta dünyanın saygın edebiyatçıları, senaristleri, metin yazarları olacaklarını söylüyordu. Yaptıkları betimlemeler, kullandıkları kelimeler, cümlelerindeki ahenk ile bunun yakın zamanda olacağına inancım tam, çocuklarıma güvenim sonsuz" dedi.

Öykülerini paylaşan tüm çocuklara sevgilerini gönderen ve çocuklardan öykü derlemeye devam edeceklerini kaydeden Bakan Selçuk, "Bu kitabı çocuk kitabı deyip bir kenara koymayın. Satır aralarında çocuklarımızın bize anlattıkları çok şey var. Özellikle yetişkinlere, anne babalara önerebileceğim nefis bir öykü derlemesi olmuş" mesajını verdi.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA,