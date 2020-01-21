MEB'de FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı - Son Dakika
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MEB'de FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personeli 5'i ihraç, 11'i aktif görevde toplam 16 şüpheli hakkında Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verdi.

MEB'de FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personeli 5'i ihraç, 11'i aktif görevde toplam 16 şüpheli hakkında Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, MEB personeli 5'i ihraç, 11'i aktif görevde olan 16 şüphelinin FETÖ ile bağlantısı tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara, İstanbul, Kırşehir, İzmir, Kayseri, Aksaray ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

(Abdullah Sarica/İHA)

Ankara, MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:15 Kaynak: İHA
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