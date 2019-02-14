Son Dakika Haberleri: MEB'de Okul Yöneticileri "Ekys" ile Seçilecek

MEB'de Okul Yöneticileri "Ekys" ile Seçilecek

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) arasındaki protokolle, okul müdür ve müdür yardımcılığı için yapılacak sınavın adı "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS)" olarak belirlendi.

MEB'de Okul Yöneticileri
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) arasındaki protokolle, okul müdür ve müdür yardımcılığı için yapılacak sınavın adı "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS)" olarak belirlendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, okullara yönetici atanması konusunda Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM ile iş birliği yaptı.

ÖSYM'de düzenlenen protokol törenine, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ile ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün katıldı.

Protokole göre, okul müdür ve müdür yardımcılığı için yapılacak sınavın adı "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı" olacak.

EKYS, nisan ve mayısta yapılacak.

Sınava ilişkin usul ve esaslar, MEB tarafından hazırlanacak sınav kılavuzuyla duyurulacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:27 Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Güncel
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