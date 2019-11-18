Son Dakika Haberleri: MEB'den '10 Kasım Atatürk'ü anma programı'na ilişkin açıklama
Son Dakika Güncel MEB'den '10 Kasım Atatürk'ü anma programı'na ilişkin açıklama - Son Dakika

MEB'den '10 Kasım Atatürk'ü anma programı'na ilişkin açıklama

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı, 10 Kasım Atatürk'ü anma programındaki görüntüler nedeniyle okul müdürlerinin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

MEB'den '10 Kasım Atatürk'ü anma programı'na ilişkin açıklama, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı, 10 Kasım Atatürk'ü anma programındaki görüntüler nedeniyle okul müdürlerinin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakanlık maarif müfettişlerince titizlikle soruşturulmakta olan konunun hassasiyetine dayanarak okul müdürleri hakkında görevden uzaklaştırma kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, "10 Kasım Atatürk'ü anma programı kapsamında günün anlam ve öneminden uzak ve kamuoyunda olumsuz algıya sebebiyet veren nitelikte etkinliklere yer verildiği tespit edilmiştir. Bakanlık maarif müfettişlerince titizlikle soruşturulmakta olan konunun hassasiyetine binaen, etkinliğin icra edildiği okul müdürleri hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alınmıştır. Soruşturma süreci hassasiyetle ve en kısa sürede tamamlanacaktır" denildi.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:25 Kaynak: İHA
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