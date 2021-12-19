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4,6 MİLYON VATANDAŞA KURS DESTEĞİ - Son Dakika

4,6 MİLYON VATANDAŞA KURS DESTEĞİ

19.12.2021 11:26
4,6 MİLYON VATANDAŞA KURS DESTEĞİ

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, 995 halk eğitimi merkezi ve 24 olgunlaşma enstitüsü ile vatandaşlara istedikleri her kursu açıyor ve kısa süreli sertifikasyona yönelik eğitim hizmeti sunuyor.

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, 995 halk eğitimi merkezi ve 24 olgunlaşma enstitüsü ile vatandaşlara istedikleri her kur su açıyor ve kısa süreli sertifikasyona yönelik eğitim hizmeti sunuyor. Bu kapsamda, 2020 yılında 196 bin 405 kurs açılmışken 2021 yılında bu sayı 289 bin 521'e ulaştı. 2020 yılında bu kurslardan 3 milyon 569 bin 734 vatandaş yararlanmışken 2021 yılında bu kurslardan 4 milyon 642 bin 932 vatandaş yararlandı. Böylece kurslardan yararlanan vatandaş sayısı bir yılda %30 arttı.

Kurslara kadınlar daha fazla ilgi gösterdi

Bu yıl kurslara, 2 milyon 926 bin 886 kadın, 1 milyon 716 bin 46 erkek kursiyer katıldı. Böylece 2021 yılında açılan kurslardan yararlanan kadın oranı %63 oldu. Bu yıl kurslarda en fazla talep "hijyen eğitimi"ne oldu. Bunda Covid-19 salgını ile mücadelenin de etkili olduğu tahmin ediliyor. 465 bin 876 vatandaşın aldığı hijyen eğitimini, 123 bin 233 katılımla sosyal uyum ve yaşam kursu ve 112 bin 758 ile Kuran-ı Kerim okuma takip ediyor.

Bu yıl meslek kursları da oldukça yoğun ilgi gördü. Bu yıl, 2 milyon 92 bin 255 vatandaş meslek kurslarına katıldı. En fazla açılan meslek kursları arasında, gıda ve su sektöründe çalışanlar için hijyen eğitimi, bilgisayar işletmenliği, ev tekstili ürünleri hazırlama, arıcılık, doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi, geleneksel el nakışları, elde Türk işlemeleri, kadın giysileri dikimi, dekoratif ahşap süsleme ve dekoratif ev aksesuarları hazırlama kursları yer aldı.

2022 yılında 10 milyon kursiyer hedefi

Konuya ilişkin değerlendirme yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bireylerin hayat boyu beceri geliştirmelerine sürekli destek verdiklerini ifade etti.

Bakanlığın bir taraftan her kademeden çağ nüfusuna sunulan eğitim hizmetinin niteliği ve yaygınlığını sürekli artırırken diğer taraftan da vatandaşların talep ettiği kursları yaygınlaştırarak erişimi kolaylaştırmaya çalıştığını vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 2021'de açtığımız kurs sayısı 2020 yılına göre %47 arttı. Bu artış, kurslardan yararlanan kişi sayısına da yansıdı. 2021 yılında açtığımız kurslardan yararlanan vatandaş sayımız 2020 yılına göre % 30 arttı. Bu kurslardan en fazla kadınlar yararlanıyor. 2021 yılında kursiyerlerin kadın oranı % 63'e yükseldi. 2022 yılında kurs çeşitliliğinde önemli değişikliğe gideceğiz. Hedefimiz, 2022 yılında en az 10 milyon vatandaşımızın bu kurslardan yararlanmasını sağlamak. Gerekli planlamalarımızı da yaptık. Bu süreçleri başarıyla yürüten Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzü, 81 ildeki yöneticilerimizi, halk eğitim merkezi ve olgunlaşma enstitüleri yöneticileri ve çalışma arkadaşlarını kutluyorum. "

4,6 MİLYON VATANDAŞA KURS DESTEĞİ
4,6 MİLYON VATANDAŞA KURS DESTEĞİ

milli eğitim bakanlığı, Toplum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 4,6 MİLYON VATANDAŞA KURS DESTEĞİ - Son Dakika


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