MEB'den, 73 farklı alanda 3 bin 616 hayat boyu öğrenme kursu

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB), 73 farklı alanda 3 bin 616 kurs ile vatandaşlara yönelik eğitim hizmetine devam edildiği bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB), 73 farklı alanda 3 bin 616 kurs ile vatandaşlara yönelik eğitim hizmetine devam edildiği bildirildi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, hayat boyu öğrenme kurslarında halk oyunları, aşçılık, dokumacılık, dikiş-nakış gibi eğitimlere ilişkin görüntülere yer verildi. Eğitime katılanların görüşlerine de yer verilen görüntülerde, ücret almadan, pek çok alanda bilgi sunulduğu kaydedildi. Açıklamada, ayrıca "3 bin 616 kursumuzla halkımızın hayatına değer katmaya devam ediyoruz. Hayat boyu öğrenme kurslarımıza bekleriz." ifadeleri kullanıldı.

Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › MEB'den, 73 farklı alanda 3 bin 616 hayat boyu öğrenme kursu - Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika! 13 şehidimizin ardından Soylu'dan intikam yemini: Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün

G.Saray, üst üste 6. galibiyet için Kasımpaşa karşısında! Canlı anlatım

Öz oğlu tarafından "Seni kıyma gibi makinede çekeceğim" tehditleri alan kadın, ölüm korkusuyla yaşıyor

8 yıl önce ağabeyini öldüren amcasını tüfekle vurdu

13 vatandaşımızın şehit olduğu hain saldırı ciğerimizi yaktı! Tepkiler art arda geliyor

Avrasya Araştırma'nın seçim anketinde dikkat çeken sonuç: İYİ Parti'nin oyu MHP'nin neredeyse iki katı

Japonya'da 7,3 büyüklüğündeki depremde 100'den fazla kişi yaralandı

Gonca Vuslateri'nin iç çamaşırsız derin yırtmaçlı pozu nefes kesti