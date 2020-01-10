MEB'den Adana'daki öğretmen hakkında soruşturma - Son Dakika
Son Dakika Güncel MEB'den Adana'daki öğretmen hakkında soruşturma - Son Dakika

MEB'den Adana'daki öğretmen hakkında soruşturma

6 saat önce

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Adana Çukurova ÇEAŞ Anadolu Lisesi'nde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ortak sınav sorusunu hazırlayan öğretmen hakkında soruşturma başlattı.

MEB'den Adana'daki öğretmen hakkında soruşturma, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Adana Çukurova ÇEAŞ Anadolu Lisesi'nde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ortak sınav sorusunu hazırlayan öğretmen hakkında soruşturma başlattı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine kamuoyu gündemine yansıyan, Adana Çukurova ÇEAŞ Anadolu Lisesi'ndeki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ortak sınav sorusunu hazırlayan öğretmen hakkında, Maarif Müfettişi görevlendirilerek inceleme/soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA,


Anadolu Lisesi, Adana, MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:32 Kaynak: DHA
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