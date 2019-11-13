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MEB'den Atatürk'ü anma etkinliğiyle ilgili inceleme

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) bir okulda düzenlenen 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programının sosyal medyaya yansıyan görüntüleriyle ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

MEB'den Atatürk'ü anma etkinliğiyle ilgili inceleme, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) bir okulda düzenlenen 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programının sosyal medyaya yansıyan görüntüleriyle ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bakanlık, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 81. yılı anma etkinlikleri kapsamında, bir okulda gerçekleştirilen programın sosyal medya üzerinden kamuoyuna yansıyan görüntüleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "10 Kasım Atatürk'ü anma programını anlamından uzaklaştırarak pedagojik açıdan kabul edilemez bir algıya sebebiyet veren söz konusu etkinlikle ilgili inceleme/soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada söz konusu etkinliğin gerçekleştirildiği diğer okullarda da inceleme ve soruşturma işlemi başlatıldığını kaydedildi.

Mustafa Kemal Atatürk, MEB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 07:00 Kaynak: AA
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