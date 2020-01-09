MEB'den Bilecik'te özel bir anaokulunda yaşanan olayla ilgili soruşturma - Son Dakika
Son Dakika Güncel MEB'den Bilecik'te özel bir anaokulunda yaşanan olayla ilgili soruşturma - Son Dakika

MEB'den Bilecik'te özel bir anaokulunda yaşanan olayla ilgili soruşturma

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı, Bilecik'te özel bir anaokulunda çekilen fotoğraflarda, dil ve konuşma gecikmesi bulunan ikiz öğrencilerin işkenceye uğradığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı.

MEB'den Bilecik'te özel bir anaokulunda yaşanan olayla ilgili soruşturma, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı, Bilecik'te özel bir anaokulunda çekilen fotoğraflarda, dil ve konuşma gecikmesi bulunan ikiz öğrencilerin işkenceye uğradığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Bilecik'te özel bir anaokulunda çekilen fotoğraf, Milli Eğitim Bakanlığını harekete geçirdi. Dil ve konuşma gecikmesi rahatsızlığı bulunan ikiz kardeşlerin sandalyeye bağlandığı ve ardından da öğrencilerden birinin sandalyede yarı çıplak bir biçimde yere düştüğü görünen fotoğraflarla ilgili öğrencinin ailesi suç duyurusunda bulunmuştu. Yaşanan olay sonrası Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü olaya ilişkin müfettiş görevlendirmişti.

Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bilecik'te özel bir anaokulunda yaşanan ve bugün medyaya yansıyan olay ile ilgili Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır" denildi.

(İHA)

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:25 Kaynak: İHA
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