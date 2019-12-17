MEB'den "Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi" - Son Dakika
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MEB'den "Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi"

6 saat önce

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, "Bütünleştirici eğitime 2023 eğitim vizyonunda önemli yer ayırdık.

MEB'den

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, "Bütünleştirici eğitime 2023 eğitim vizyonunda önemli yer ayırdık. Bu proje kapsamında yürütülecek faaliyetlerle bütünleştirici eğitimle ilgili toplumsal duyarlılığı daha da artırmaya çalışacağız." dedi.

Safran, bir otelde düzenlenen "Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi" (BEGEP) açılış konferansında yaptığı konuşmada, ülkelere göre bazı değişiklikler olsa da dünyada eğitim dilinin ortak olduğunu ve eğitim diliyle barışın sağlanabileceğini ifade etti.

Bütünleştirici ya da kaynaştırma eğitiminin aslında kadim kültürün temelinde bulunduğunu belirten Safran, kaynaştırma ve bütünleştirme eğitimine katkı sunan tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Eğitimin bütüncül olarak ele alınması gerektiğine işaret eden Safran, "Bütünleştirici eğitime 2023 eğitim vizyonunda önemli yer ayırdık. Bu proje kapsamında yürütülecek faaliyetlerle bütünleştirici eğitimle ilgili toplumsal duyarlılığı daha da artırmaya çalışacağız." diye konuştu.

Safran, öğretmen, okul yöneticileri, veliler ve Bakanlığın el ele vererek Türk eğitimine katkı sunacağının altını çizdi.

12 pilot ilde çalışma yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hayata geçirilen BEGEP ile özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara akranlarıyla birlikte uygun eğitim ortamlarının sağlanması için bütünleştirme çalışmalarında aktif rol alan tüm paydaşların katılımıyla yenilikçi, sürdürülebilir ve bütünleştirici bir eğitim sistemi amaçlanıyor.

Avrupa Birliği ve Türkiye'nin ortak finansmanıyla MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yürüttüğü proje, Ağustos 2022'de sona erecek.

Ankara, Adana, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş¸, Konya, Samsun ve Trabzon olmak üzere, 12 pilot ilde yürütülecek BEGEP kapsamında, örgün eğitim kurumlarının her tür ve kademesinde, Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) ve Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) görevli personel, öğretmen, idarecilere yönelik kurumsal kapasitenin geliştirilmesini hedefleyen faaliyetler yapılacak.

Projeyle özel eğitim ve kaynaştırma ve bütünleştirme uygulamaları konusunda düzenlenecek kampanyalar ve etkinliklerle çeşitli hedef grupların farkındalığı artırılacak.

Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine yönelik tanılama ve yerleştirme sisteminin etkililiğinin artırılması amacıyla RAM'larda analiz yapılması planlanan projeyle ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle özel eğitim ve kaynaştırma ya da bütünleştirme uygulamalarında koordinasyon ve iş birliği de sağlanacak.

Mustafa Safran, MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:48 Kaynak: AA
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