MEB'den 'Covid-19' ile mücadelede 12,5 milyon öğrenci ve veliye rehberlik hizmeti - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca koronavirüs döneminde 1,5 aylık zaman diliminde toplam 12 milyon 500 bin öğrenci ve veliye rehberlik hizmeti verildi. Bakan Ziya Selçuk, "Bu kadar geniş kapsamlı bir rehberlik hizmeti sunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Tüm imkanlarımızla çocuklarımızın ve velilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakanlık tarafından 23 Mart ile 7 Mayıs günleri arasında okul rehberlik ve psikolojik danışma servisleri ile rehberlik ve araştırma merkezleri tarafından 7 milyon öğrenci ve 5,5 milyon veliye rehberlik hizmeti verildi. Eğitim kurumları ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli rehberlik öğretmenleri tarafından grup ve bireysel olarak verilen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, gün gün e-Rehberlik sistemine işlendi. e-Rehberlik sisteminden alınan bazı verilere göre, koruyucu önleyici kapsamdaki grup çalışmalarında stresle baş etme, sağlıklı yaşam, psikososyal destek programı ilk sıralarda yer aldı. Stresle baş etme becerileri ve sağlıklı yaşam konularında en fazla öğrenciye ulaşılan ilk 4 il İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli oldu. Eğitsel rehberlik hizmetlerinde en fazla çalışılan konular zaman yönetimi ve motivasyon olurken, mesleki rehberlikte meslek tanıtımı, meslek seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar ön sırada yer aldı. Öğrenciler bireysel olarak en çok uyum, motivasyon ve hedef belirleme konularında yardım talep etti. Öğrencilerin yanı sıra velilere de verilen rehberlik hizmetlerinde öne çıkan konular sağlıklı yaşam ve psikososyal destek oldu. Velilerin bireysel olarak en çok akademik konularda yardım talep ettiği görüldü.

'MOBİL UYGULAMAYI HİZMETE ALDIK'

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğrenciler eğitimlerini uzaktan eğitim yöntemleri ile desteklemeye devam ederken, öğrenciler ve velilerin bu zorlu süreçte sürekli yanlarında olmak için psikososyal desteklerin de birer birer devreye girdiğini belirtti. Bu kapsamda daha önce Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan öğrenciler, gençler ve velilere yönelik salgının yarattığı kaygıyı normalleştirmelerine destek olabilmek için ayrı ayrı kılavuzlar yayımladıklarını anımsan Bakan Selçuk, "Yayımlanan kılavuzların sahada aktif olarak kullanıldığını görmekten mutluluk duyuyorum. Ayrıca 81 ilde 'Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bilgilendirme Hattı' çağrı merkezi kurarak Rehberlik ve Araştırma Merkezleri'nde (RAM) görevli özel eğitim ve rehberlik öğretmenlerimiz telefonla öğrenci ve velilerimize destek oluyorlar. Geçen hafta özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımız için uzun süredir üzerinde çalıştığımız çok güzel bir mobil uygulamayı hizmete aldık. Mobil uygulama arkadaşlarımız tarafından geliştirildi ve içeriklerle zenginleştirildi ve ücretsiz olarak erişime açıldı. İçerikler sürekli geliştirilecek. Şimdi de 'Elif ve Alp' karakterlerini içeren ve okul öncesi ve ilkokul çocuklarımıza yönelik destek kitabımızı yayımlıyoruz. Bu kitap tek nüsha da bitmeyecek. Arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Aynı karakterlerin yeni serileri ile devam edecek" dedi.

'BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUM'

Psikolojik destek ve rehberlik hizmetlerinin önemine değinen Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Covid-19 salgını nedeniyle öğrencilerimizin yüz yüze eğitim imkanından uzak kaldığı bu günlerde akademik gelişim çalışmaları ile birlikte sosyal duygusal ve kariyer gelişimlerinin bir bütün olarak desteklenmesi amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerimiz yoğun bir şekilde devam etmektedir. 23 Mart-7 Mayıs 2020 tarihleri arasında okul rehberlik ve psikolojik danışma servisleri ile rehberlik ve araştırma merkezleri tarafından 1, 5 ayda 7 milyon öğrenci ve 5.5 milyon veliye rehberlik hizmeti verdik. Bu kadar geniş kapsamlı bir rehberlik hizmeti sunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Tüm imkanlarımızla çocuklarımızın ve velilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu süreci koordine eden Bakan Yardımcım Mahmut Özer'e, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve çalışma arkadaşlarına, özel eğitim ve rehberlik öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum."