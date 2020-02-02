MEB'den depremden etkilenen çocuklar için psikososyal destek kılavuzu - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı, depremden etkilenen çocukların psikososyal yönden desteklenmesi amacıyla "Aileler İçin Çocuklara Yardım Kılavuzu", deprem ve psikolojik travma konusunda da "Öğretmenler İçin Yardım Kılavuzu" hazırladı. Bakanlık ayrıca depremin yaşandığı bölgede okulların açılması ile birlikte tüm okullarda öğrencilere yönelik üç oturumdan oluşan psikoeğitim programı uygulayacak.

Elazığ merkezli depreminin hemen ardından çocukların yaşadıkları korkuyu yenmeleri için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un PDR uzmanı ve rehber öğretmen meslektaşlarıyla birlikte bölgeye giderek bizzat başlattığı psikososyal destek çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Depremin etkilendiği illerde PDR uzmanları, rehber öğretmen ve oyun terapistleri çocukların yaşadıkları travmayı sağlıklı olarak atlatabilmeleri için yoğun çaba gösteriyor. Öğretmenler ve eğitimcilerin yanı sıra ailelerin de evde çocuklarına doğru adımlarla yardımcı olabilmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ailelere yönelik bir çalışma hazırladı. Her yaştan çocuğa uygun önerilerin ve deprem travmasını atlamaya yönelik yol haritasının çizildiği "Aileler İçin Çocuklara Yardım Kılavuzu", Elazığ başta olmak üzere depremden etkilenen illerde okulların açıldığı ilk gün ailelere ve öğretmenlere dağıtılacak.

Psikolojik travma tepkilerinin yaşanan depremin hemen ardından ortaya çıkabileceği gibi gecikmeli olarak sonraki zamanlarda da kendini gösterebileceğinin belirtildiği kılavuzda 5 yaş ve altındaki çocuklar, 6-11 yaş arasındaki çocuklar, 12-17 yaş grubu çocuklarda görülebilecek ortak psikolojik travma tepkileri ele alınıyor. Kılavuzda ayrıca yaşanan tepkiler karşısında izlenmesi gereken yol ve yöntemler yer alıyor.

"DİNLEYİN, GÜVEN VERİN, OYUN OYNAYIN"

"Aileler İçin Çocuklara Yardım Kılavuzu"nda ailelere çocukların ve dolaylı olarak kendilerinin bu zorlu süreci doğal ve sağlıklı atlatabilmeleri için 'çocuklarınızı dinleyin, yaşanan duyguları normalleştirin, çocukların güvende olduklarını hissettirerek rahatlatın, güvende olduklarına dair çocuklarınıza moral verin, onları cesaretlendirmek için takdir edin, oyun oynayın, günlük rutinlerini koruyun, doğru bilgi edinin' gibi öneriler sıralanıyor. En önemlisi de ebeveynlerin de yaşadıklarıyla baş etmeleri için kendilerine zaman ayırmaları ve sağlıklarına dikkat etmeleri gerekliliğinin altı çiziliyor. Kılavuzda çocuğun deprem sonrasında aşırı tepkilerinin neler olabileceği belirtilerek, böyle durumlarda okul rehberlik servisi ya da ruh sağlığı uzmanlarına başvurmaları öneriliyor.

Bakanlık ayrıca depremin yaşandığı bölgede ders zilinin çalmasıyla birlikte tüm okullarda öğrencilere yönelik üç oturumdan oluşan bir psikoeğitim programı uygulayacak.

DEPREM VE PSİKOLOJİK TRAVMA ÖĞRETMENLER İÇİN YARDIM KILAVUZU

Öğretmenler için hazırlanan "Öğretmenler İçin Yardım Kılavuzu"nda ise, deprem gibi zorlu bir olayın ardından insanların kendilerini yeniden güvende hissetmek ve depremin olumsuz etkilerini azaltmak için yeterli çaba göstermesi gerektiği bilgisi yer alıyor. Kılavuzda deprem sonrasında kişinin kendisine ve yakınlarına yardımcı olmak için çeşitli öneriler sunuluyor. Kılavuzda travmatik bir olaya verilen ortak tepkiler sıralandıktan sonra deprem sonrasında toparlanmaya yardımcı olabilecek bazı öneriler şu şekilde sunuluyor:

"Sağlığınızı önemseyin, kendinize zaman verin, günlük yaşantınıza devam etmeye çalışın, aileniz ve arkadaşlarınızla zaman geçirin, duygu ve düşüncelerinizi paylaşın, yaşadıklarınızı yazmayı deneyin, ani kararlar almayın, medyayı sağlıklı kullanın, uzmana başvurun."

(İHA)