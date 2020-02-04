MEB'den depremden etkilenen çocukların psikososyal yönden desteklenmesi için ailelere kılavuz - Son Dakika
Son Dakika Güncel MEB'den depremden etkilenen çocukların psikososyal yönden desteklenmesi için ailelere kılavuz - Son Dakika

MEB'den depremden etkilenen çocukların psikososyal yönden desteklenmesi için ailelere kılavuz

7 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), depremden etkilenen çocukların psikososyal yönden desteklenmesi amacıyla "Aileler İçin Çocuklara Yardım Kılavuzu" kentte vatandaşlara dağıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), depremden etkilenen çocukların psikososyal yönden desteklenmesi amacıyla "Aileler İçin Çocuklara Yardım Kılavuzu" kentte vatandaşlara dağıtıldı.

Kent merkezinde Gazi Caddesinde vatandaşlara broşür dağıtılıp bilgilendirme yapılmasının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, depremin gerçekleştiği ilk günden kente gelerek psikososyal destek vermek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Anne baalara yönelik hazırladıkları kılavuzu dağıttıkalarını ifade eden Gül, ailelerin yaşadığı travmanın zor olduğunu bakanlıktaki uzman kişiler tarafından hazırlanan kılavuzla bu zorluğun atlatılması için öğrencilere ve ailelerine destek verdiklerini ifade etti.

Kent genelinden bütün öğretmenlere, okullara ve öğrencilere hazırladıklara kılavuzu dağıttıklarını belirten Gül, "Çarşıdaki esnafın ve anne babaların bizzat ayaklarına giderek bilgilendirmek ve kılavuzu dağıtmak için çalıştıklarını söyledi. Anne babaların sakin olmaları lazım. Kendileri panik oldukları takdirde çocuklarına olumlu örnek olmaları mümkün değil. Onların sakin olması. Deprem sonrası yaşanan ilk şok geçtiğinden dolayı normalleşmeyi yönelik adımların atılması lazım. Onların rahat olması lazım. Anne babaların tavrı çok önemli. Çocuklarına güven veren bir noktada olması lazım. Bu stresi çocuklarını hissetirmemeleri gerekir. Çünkü bunu hissettiği zaman çocukta endişelenir ve paniğe kapılır. Onların korkuyu yenmesi için, çocuklarla oyunlar oynamaları ve sosyal etkinlik yapmaları gerekir. Minik geziler yapabilirler. Uzmanlarla görüşerek, fikir almaları ve süreci onlarla birlikte yürütmeye çalışmaları gerekir." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ın depremin travmasının atlatılması için çalışmalara devam edeceğine vurgulayan Gül, "Biz bakanlık olarak bilimsel anlamda alınması gereken tedbirleri alıyoruz. Bunu sadece sözlü olarak ifade etmekle ve kamuoyuyla paylaşmakla kalmıyoruz. Bizatihi okullarda, çadır kentlerde ve çarşıda velilerimiz ve öğrencilerimizle birlikte bu süreci yürütüyoruz. Hep beraber elele verdiğimiz takdirde bu travmayı atlatmazı çok daha kolay olacaktır. Bizde onun için sahadayız." şeklinde konuştu.

MEB'den depremden etkilenen çocukların psikososyal yönden desteklenmesi için ailelere kılavuz

Anne, MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:33 Kaynak: AA
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