Son Dakika Haberleri: MEB'den "devamsızlık" affı
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MEB'den "devamsızlık" affı

2 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 12. sınıf öğrencilerinin 2018-2019 eğitim öğretim yılındaki devamsızlıklarının affedildiği açıklandı.

MEB'den
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 12. sınıf öğrencilerinin 2018-2019 eğitim öğretim yılındaki devamsızlıklarının affedildiği açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı 12.sınıf öğrencilerinin 2018-2019 eğitim öğretim yılındaki devamsızlıklarının affedildiğini duyurdu. Bakanlıktan alınan karala, 2018-2019 ders yılına yönelik yükseköğretime devam etmeye hak kazanma durumundaki son sınıf öğrencilerinden ders kesim tarihi itibarıyla tüm derslerden başarılı olmasına rağmen toplam devamsızlık süresini aşan öğrenciler, devamlı öğrenciler gibi işleme tabi tutularak başarılı sayılacak. MEB'den illere gönderdiği yazıda, 2018-2019 ders yılının sona ermesiyle öğrencilerin devam-devamsızlık ve başarı durumlarının Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilerek başarılı olanların bir üst sınıfa geçeceği, son sınıfta başarılı olanların ise mezun olacağı ifade edildi. Bakanlığa ulaşan öğrenci ve veli taleplerinden, yükseköğretime devam etmeye hak kazanma durumundaki son sınıf öğrencilerinden bazılarının derslerinde başarılı olmalarına rağmen özürlü - özürsüz toplam devamsızlık süresini aşarak başarısız duruma düştüklerinin görüldüğü ifade edildi.
(Musa Erdoğan/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 07:10 Kaynak: İHA
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