Son Dakika Haberleri: MEB'den 'devlet okullarında özel sınıf' iddialarına soruşturma
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MEB'den 'devlet okullarında özel sınıf' iddialarına soruşturma

3 dakika önce

Milli Eğitim Bakanlığınca "bazı devlet okullarında özel sınıflar oluşturularak velilerden para talep edildiği" iddialarına ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldı.

MEB'den 'devlet okullarında özel sınıf' iddialarına soruşturma, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığınca "bazı devlet okullarında özel sınıflar oluşturularak velilerden para talep edildiği" iddialarına ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldı.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:42 
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