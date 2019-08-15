MEB'den 'devlet okullarında özel sınıf' iddialarına soruşturma
3 dakika önce
Milli Eğitim Bakanlığınca "bazı devlet okullarında özel sınıflar oluşturularak velilerden para talep edildiği" iddialarına ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldı.
Milli Eğitim Bakanlığınca "bazı devlet okullarında özel sınıflar oluşturularak velilerden para talep edildiği" iddialarına ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:42
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