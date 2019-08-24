MEB'den Emine Bulut'un kızına eğitim hayatı boyunca destek
59 dakika önce
Milli Eğitim Bakanlığı, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kızına öğrenimi süresince eğitim yardımı, sosyal ve psikolojik destek sağlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kızına öğrenimi süresince eğitim yardımı, sosyal ve psikolojik destek sağlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 05:30
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