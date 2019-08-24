Son Dakika Haberleri: MEB'den Emine Bulut'un kızına eğitim hayatı boyunca destek
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MEB'den Emine Bulut'un kızına eğitim hayatı boyunca destek

59 dakika önce

Milli Eğitim Bakanlığı, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kızına öğrenimi süresince eğitim yardımı, sosyal ve psikolojik destek sağlayacak.

MEB'den Emine Bulut'un kızına eğitim hayatı boyunca destek, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kızına öğrenimi süresince eğitim yardımı, sosyal ve psikolojik destek sağlayacak.

milli eğitim bakanlığı, Emine Bulut, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 05:30 
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