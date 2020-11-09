MEB'den ilkokul öğrencilerine kaynak desteği - Son Dakika

MEB'den ilkokul öğrencilerine kaynak desteği

09.11.2020 09:32
MEB'den ilkokul öğrencilerine kaynak desteği, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul öğrencilerine yönelik 3 bin 500 sorudan oluşan kaynak destek paketi "http://odsgm.meb.gov.tr/" internet adresinde yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul öğrencilerine yönelik 3 bin 500 sorudan oluşan kaynak destek paketi "http://odsgm.meb.gov.tr/" internet adresinde yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde öğrencilere kaynak desteği sunmaya devam ediyor.

Bakanlık, daha önce öğrencilere destek olmak amacıyla kazanım kavrama testleri, 5, 6. ve 7. sınıflar için beceri temelli testler, 8. sınıflar için Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik örnek sorular ve soru destek paketleri ve 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için tekrar testlerini yayımlamıştı.

MEB ortaokul öğrenci ve öğretmenlerine destek olmak üzere 5, 6, 7. ve 8. sınıflar için hazırladığı ve yayımladığı 4 bin 560 soru içeren 60 çalışma fasikülüyle destek kapsamını genişletmişti. Öğrenci ve öğretmenler tarafından ilgi gören destek materyalleri erişim kolaylığı, kullanılabilirlik, amaca uygunluk bakımından memnuniyetle karşılanmıştı.

MEB, desteklerine yenisini ekleyerek bu hafta ilkokullara yönelik hazırladığı kaynak destek paketini yayımladı. Bu kapsamda ilkokul 2, 3. ve 4. sınıf düzeyinde 3 bin 500 soru yayımlandı.

2, 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin öğrenmelerinin desteklenmesi amacıyla Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri ve sosyal bilgiler derslerinin tüm ünitelerini kapsayan çalışma soruları hazırlandı. Kaynak desteği 2. sınıflar için 785, 3. sınıflar için 1115 ve 4. sınıflar için 1600 çalışma sorusu içeriyor.

Yayımlanan kaynak desteğine http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebiliyor.

"Salgın ile mücadele günlerinde öğrencilerimizin yanındayız"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Kovid-19 salgını ile mücadele günlerinde tüm imkanlarıyla öğrencilerin yanında olduklarını vurguladı.

Daha önce ortaokul ve lise kademesinde tüm sınıflar düzeyinde öğrencilere destek paketleri hazırladıklarını ve paylaştıklarını anımsatan Selçuk, "İlkokul seviyesinde öğrencilerimize destek sağlamak için çalışmalarımız devam ediyordu ve bu çalışmayı da tamamladık. Böylece ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinin tüm sınıf seviyelerinde öğrencilerimize kaynak desteği sunmuş olduk. Yeni kaynaklarla düzenli olarak öğrencilerimizi desteklemeye devam edecek ve bu zor günleri birlikte aşacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, süreci koordine eden Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'e, yardımcı kaynakların hazırlanmasında büyük emek veren Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy'a, Soru Oluşturma ve Geliştirme Dairesi çalışanlarına, tüm illerdeki ölçme değerlendirme merkezi görevlilerine ve öğretmenlere teşekkür etti.

MEB'den ilkokul öğrencilerine kaynak desteği

Ziya Selçuk, Koronavirüs, Lise, MEB, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MEB'den ilkokul öğrencilerine kaynak desteği - Son Dakika


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