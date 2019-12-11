MEB'den ilkokul öğrencisi Mert Yağız'ın ölümüyle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel MEB'den ilkokul öğrencisi Mert Yağız'ın ölümüyle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

MEB'den ilkokul öğrencisi Mert Yağız'ın ölümüyle ilgili açıklama Açıklaması

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ilkokul birinci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın yaşamını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturmada okul yöneticisinin görevden uzaklaştırıldığını, kantinin sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi.

MEB'den ilkokul öğrencisi Mert Yağız'ın ölümüyle ilgili açıklama Açıklaması, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ilkokul birinci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın yaşamını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturmada okul yöneticisinin görevden uzaklaştırıldığını, kantinin sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi.

MEB'den yapılan açıklamada, Keçiören ilçesindeki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın dün vefat etmesiyle ilgili olayın idari açıdan, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca görevlendirilen maarif müfettişlerince tüm yönleriyle ve kapsamlı şekilde soruşturulduğu aktarıldı.

Maarif müfettişleri tarafından yapılan ilk incelemede, söz konusu kantin işletmesinin, ilgili mevzuat gereği okulda oluşturulan komisyon tarafından 15 Kasım 2019'da, Keçiören İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından da son olarak 29 Kasım 2019'da denetlendiğinin görüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soruşturmanın salahiyeti açısından, sorumluluğu olabileceği düşünülen ilgili okul yöneticileri görevden uzaklaştırılmış olup, iddialara konu olan okul kantini işletmesinin sözleşmesi feshedilmiştir. Öğrencimizin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan ve eğitim camiamızı derinden üzen bu elim hadisede sorumluluğu bulunan kişiler hakkındaki soruşturma süreci hassasiyetle yürütülmektedir. Ayrıca, söz konusu olayla ilgili adli makamlarca başlatılan soruşturma devam etmektedir."

7 yaşındaki Mert Yağız Köksal, dün sabah okulda çikolata yerken nefes alamayarak fenalaşmış, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Öğrencinin cenazesi otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü.

Mert Yağız Köksal'ın, okul kantininden aldığı, içinde sıvı çikolata bulunan oyuncak şırınga şeklindeki ambalajın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybettiği şüphesi üzerinde duruluyor. Köksal'ın kesin ölüm nedeni, otopsi raporu tamamlandığında açıklanacak.

MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:44 Kaynak: AA
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