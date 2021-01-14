MEB'den ilkokul ve ortaokulların dönem sonu işlemleriyle ilgili açıklama - Son Dakika

MEB'den ilkokul ve ortaokulların dönem sonu işlemleriyle ilgili açıklama

14.01.2021 08:17
MEB'den ilkokul ve ortaokulların dönem sonu işlemleriyle ilgili açıklama, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, ilkokul ve ortaokullarda karne notlarının derse katılım puanları ile belirleneceğini, birinci dönem yapılmış yüz yüze sınavların karne notu değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, ilkokul ve ortaokullarda karne notlarının derse katılım puanları ile belirleneceğini, birinci dönem yapılmış yüz yüze sınavların karne notu değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı. Velilerin, sınav notlarının ilk dönem karne notu değerlendirmesinde kullanılmasını istemeleri halinde 21 Ocak'a kadar okul müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 25 Aralık 2020'de yapılan düzenlemede, ilkokul ve ortaokullarda ilk dönem karne notları belirlenirken sınav yapılmayacağı, yüz yüze yapılan mevcut sınavların ise geçerli olacağı duyurulmuştu.

Bu doğrultuda, ilkokul ve ortaokullarda birinci dönem karnelerinin hazırlanması sürecinde, salgın koşullarından kaynaklı gereksinimler ve öğrencilerin yararı gözetilerek, uygulamada birlik sağlamak amacıyla yapılacak dönem sonu işlemleri hakkında velileri rahatlatacak bir düzenleme yapıldı.

İllere gönderilen yazıyla, ilkokul 4. sınıflarla ortaokul ve imam hatip ortaokullarında birinci dönemde yapılmış olan yüz yüze sınavların dönem sonu puan değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı. Ancak isteyen veliler, 21 Ocak'a kadar okul müdürlüklerine başvurmaları halinde yapılmış olan sınavlardan alınan puanların karne puanı değerlendirmesine dahil edilmesini isteyebilecek.

Öte yandan, salgın koşulları ve halk sağlığının korunması ilkesi göz önünde bulundurularak ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretim yılının birinci döneminde karne basımı ve dağıtımının yapılmayacağı, karnelerin elektronik ortamda erişime açılacağı da belirtildi.

İlkokulda ve ortaokullarda birinci dönem karne notu belirlenirken dikkate alınacak hususlar, 25 Aralık 2020 tarihinde Bakanlık tarafından yapılan açıklamada duyurulmuştu. Buna göre, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla dönem puanı belirlenirken, 1. 2. ve 3. sınıflarda dönem sonu işlemleri, ilgili yönetmelikte belirtildiği şekliyle uygulanmaya devam edecek, 4. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak. 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanları ve varsa proje puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak.

Velilere inisiyatif

Bu kademelerde ayrıca yapılmış olan yüz yüze sınavlar varsa değerlendirmeye dahil olmayacak. Yüze yüze sınavların değerlendirmeye dahil olmasını isteyen velilerin 21 Ocak 2021 Perşembe gününe kadar okul müdürlüklerine başvuru yapması gerekecek.

(Utku Şimşek/İHA)

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MEB'den ilkokul ve ortaokulların dönem sonu işlemleriyle ilgili açıklama - Son Dakika


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