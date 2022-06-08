MEB'den ilkokullar için Türkçe ve yabancı dil eğitimini güçlendirecek yardımcı kaynak seti - Son Dakika
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MEB'den ilkokullar için Türkçe ve yabancı dil eğitimini güçlendirecek yardımcı kaynak seti

08.06.2022 12:33

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ana dil ve yabancı dil eğitimini güçlendirmek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, Türkçe ve İngilizce dersleri için ilk kez hazırlanan 2.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ana dil ve yabancı dil eğitimini güçlendirmek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, Türkçe ve İngilizce dersleri için ilk kez hazırlanan 2. sınıf düzeyinde etkinlik kitapları ve öğretmen kılavuz kitaplarından oluşan yardımcı kaynak setlerinin, yeni eğitim-öğretim yılından itibaren okutulmaya başlanacağını bildirdi.

Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkçe ve yabancı dil eğitimini farklı mekanizmalarla öğretim materyalleri ile güçlendirerek ve aynı zamanda ölçme-değerlendirme sistemini de yeniden şekillendirerek daha iyi noktaya taşımak üzere pek çok çalışma yürüttüklerini anlattı.

Eğitim-öğretim sürecinde öğrencilere anında ve yerinde geri bildirim vermenin ve öğrencilerin süreç içindeki gelişimini takip etmek için sınıf içi ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin kullanılmasının önemine işaret eden Özer, şöyle devam etti:

"Bu anlayıştan hareketle dil becerilerinin gelişiminin önemi de göz önünde bulundurarak Türkçe ve İngilizce dersleri için sınıf düzeyinde süreç değerlendirmeye yönelik etkinlik kitapları ve bu kitapların kullanımında öğretmenlere rehberlik etmek amacıyla öğretmen kılavuz kitaplarından oluşan setler hazırlamaya başlamıştık. Türkçe ve İngilizce dersleri için ilk kez hazırlanan 2. sınıf düzeyinde etkinlik kitapları ve öğretmen kılavuz kitaplarından oluşan yardımcı kaynak setleri tamamlandı ve yeni eğitim-öğretim yılından itibaren okutulmaya başlanacak. Bunun yanında 3. ve 4. sınıflara yönelik Türkçe ve İngilizce yardımcı kaynak setlerinin hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Türkçe ve İngilizce Öğretim Programları temel alınarak hazırlanan etkinlik örnekleriyle sınıf içi ölçme ve değerlendirme uygulamalarının zenginleştirilmesi, öğretmenlerin süreç değerlendirmeye yönelik yetkinliklerinin artırılmasını amaçlıyoruz."

Bakan Özer, Türkçe ve yabancı dil derslerinde tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının kullanılmasını istediklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bu hedef doğrultusunda, süreç değerlendirme temel alınarak hazırlanan yardımcı kaynak kitapların ülke genelinde yaygınlaştırılmasının, sınıf içi ölçme ve değerlendirme uygulamalarının geliştirilmesine ve süreç değerlendirmeye yönelik iyi örneklerin artmasına katkı sağlamasını planlıyoruz. Bu bağlamda dil eğitimi, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren farklı mekanizmalar ve öğretim materyalleri ile güçlendirilerek ve ölçme değerlendirme sistemi yeniden şekillendirilerek Bakanlığımızca daha iyi noktalara taşınacaktır."

MEB'den ilkokullar için Türkçe ve yabancı dil eğitimini güçlendirecek yardımcı kaynak seti
MEB'den ilkokullar için Türkçe ve yabancı dil eğitimini güçlendirecek yardımcı kaynak seti
MEB'den ilkokullar için Türkçe ve yabancı dil eğitimini güçlendirecek yardımcı kaynak seti
MEB'den ilkokullar için Türkçe ve yabancı dil eğitimini güçlendirecek yardımcı kaynak seti

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Kaynak: AA

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEB'den ilkokullar için Türkçe ve yabancı dil eğitimini güçlendirecek yardımcı kaynak seti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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