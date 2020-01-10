MEB'den, İzmir'de Atatürk posterinin üzerinin kapatılmasına soruşturma - Son Dakika
Son Dakika Güncel MEB'den, İzmir'de Atatürk posterinin üzerinin kapatılmasına soruşturma - Son Dakika

MEB'den, İzmir'de Atatürk posterinin üzerinin kapatılmasına soruşturma

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) İzmir'deki bir lisenin salonundaki programda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterinin üzerinin kapatılmasıyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

MEB'den, İzmir'de Atatürk posterinin üzerinin kapatılmasına soruşturma, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) İzmir'deki bir lisenin salonundaki programda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterinin üzerinin kapatılmasıyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

MEB'den yapılan açıklamada, İzmir Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin resmi tatil günlerinde özel etkinlikler için de kullanılmakta olan çok amaçlı salonunda, bir sivil toplum kuruluşunca özel bir program gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu programda Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterinin üzerinin kapatılmasıyla ilgili olarak Bakanlığımız maarif müfettişleri tarafından inceleme ve soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:00 Kaynak: AA
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