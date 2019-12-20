MEB'den kaynaştırma öğrencisine darp iddiasına soruşturma - Son Dakika
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MEB'den kaynaştırma öğrencisine darp iddiasına soruşturma

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara'da engelli birinci sınıf öğrencisinin öğretmeni tarafından darp edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.

MEB'den kaynaştırma öğrencisine darp iddiasına soruşturma, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara'da engelli birinci sınıf öğrencisinin öğretmeni tarafından darp edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.

Ankara'da Teğmen Kalmaz İlkokulunda kaynaştırma öğrencisi olduğu öğrenilen engelli birinci sınıf öğrencisi A.K.'nin öğretmeni tarafından darp edildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığından açıklama geldi. Yapılan açıklamada konunun takipçisi olunacağı vurgulanarak, "Ankara'da bir ilkokulumuzda yaşanan ve bugün sosyal medyada paylaşılmasıyla gündeme gelen görüntülerle ilgili olarak Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:25 Kaynak: İHA
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