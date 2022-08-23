MEB'den Kırıkkale'ye 370 milyon liralık yatırım: Okulların çehresi değişiyor - Son Dakika
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MEB'den Kırıkkale'ye 370 milyon liralık yatırım: Okulların çehresi değişiyor

23.08.2022 11:29
MEB'den Kırıkkale'ye 370 milyon liralık yatırım: Okulların çehresi değişiyor

MEB'den Kırıkkale'ye 370 milyon liralık yatırım: Okulların çehresi değişiyor Okullar yeni eğitim öğretim yılı için hazırlanıyor Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ayrılan 370 milyon liralık ödenek sayesinde Kırıkkale'deki okullarda başlatılan bakım, onarım ve yenileme çalışmalarıyla öğrenciler...

MEB'den Kırıkkale'ye 370 milyon liralık yatırım: Okulların çehresi değişiyor

Okullar yeni eğitim öğretim yılı için hazırlanıyor

KIRIKKALE - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ayrılan 370 milyon liralık ödenek sayesinde Kırıkkale'deki okullarda başlatılan bakım, onarım ve yenileme çalışmalarıyla öğrenciler daha nezih ortamlarda eğitim görecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde okullar arası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla Kırıkkale'deki 230 okul yatırım programına alındı. Eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla bakım, onarım ve yenileme çalışmaları başlatılan okulların dış cepheleri ile iç bölümlerinin büyük kısmı yenilendi. Öğrencilere daha iyi ortamda ders yapma imkanı sunulacak okullarda güçlendirilme çalışmaları sürüyor. Bakım, onarım ve yenileme çalışmalarıyla öğrenciler, daha nezih ortamlarda eğitim görecek.

Okullardaki çalışmaları yerinde inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni eğitim öğretim yılı için 230 okulun tamamında bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

"Yeni okullarımızın inşaatları hızla devam ediyor"

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022 yılı eğitim yatırımları için 370 milyon lira bütçe ayrıldığını ifade eden Telefoncu, "Milli Eğitim Müdürlüğü'müze bağlı okullarımızda yeni eğitim öğretim yılına hızla başladık. Okullarımızda güçlendirmelerimizi hızla bitiriyoruz. Küçük büyük onarımlarımızı bitiriyoruz. Yeni okullarımızın da inşaatları hızla devam ediyor" dedi.

"İlimize 370 milyon lira gibi büyük bütçe ayrıldı"

Bazı okullarda da doğal gaz dönüşümlerinin kısa sürede tamamlanacağını belirten Telefoncu, "Okullarımızın tamamı tadilattan geçiyor. Yaklaşık 230 okulumuz var, 230'unda da küçük onarımlarımız dahil olmak üzere inşaatlarımız devam ediyor. İlk defa ilimizde bu kadar büyük yatırıma kavuştuk. Sayın bakanımız daha önce açıklamıştı. İlimize 370 milyon lira gibi büyük bütçe ayrıldı" diye konuştu.

"230 okulumuzun tamamına dokunduk"

Telefoncu, "Bu anlamda Kırıkkale'miz adına bakanımıza ve bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Bu çerçevede yaklaşık 120 okulumuzun büyük onarım ve güçlendirmeleri de devam ediyor, birçoğunu da bitirdik. Eğitim öğretim yılının başında da inşallah tamamını bitirteceğiz. 230 okulumuzun tamamına dokunduk. İnşallah çocuklarımıza, yavrularımıza, öğretmenlerimize güzel bir eğitim öğretim yılı başlangıcı yapacağız" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEB'den Kırıkkale'ye 370 milyon liralık yatırım: Okulların çehresi değişiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: MEB'den Kırıkkale'ye 370 milyon liralık yatırım: Okulların çehresi değişiyor - Son Dakika
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