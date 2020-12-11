MEB'den Kovid-19'a özel site - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Bakanlığın yaptığı çalışmalara daha kolay ulaşılması için hazırlanan "covid19.meb.gov.tr" internet sitesinin yayına açıldığını bildirdi.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgın sürecinde Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalara daha kolay ulaşılması için hazırladığımız 'http://covid19.meb.gov.tr' internet sitemiz yayına açılmıştır. Tüm öğrenci, veli ve meslektaşlarıma sizler için hazırlamış olduğumuz bu siteden faydalanmanızı tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.