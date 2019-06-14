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MEB'den lise öğrencilerine "devamsızlık" affı

3 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığınca, yükseköğretime devam etmeye hak kazanma durumundaki 12. sınıf öğrencilerinin 2018-2019 eğitim öğretim yılındaki devamsızlıklarının affedilmesine ilişkin yazı tüm illere gönderildi.

MEB'den lise öğrencilerine
Milli Eğitim Bakanlığınca, yükseköğretime devam etmeye hak kazanma durumundaki 12. sınıf öğrencilerinin 2018-2019 eğitim öğretim yılındaki devamsızlıklarının affedilmesine ilişkin yazı tüm illere gönderildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:23 
Ekonomi
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